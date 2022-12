Bande-annonce de Sony Pictures pour “Spider-Man : Across The Spider-Verse”

COVID-19 a retardé les films assez longtemps et à l’approche de 2023, les studios se remettent enfin sur les rails. Spider-Man: dans le Spider-Verse était l’un des films les plus populaires de 2018 et la suite est l’un des films les plus attendus de 2023. Le premier film a repoussé les limites de l’animation et a fait tomber le public amoureux de Miles Morales tout en montrant une version très différente de Peter Parker. Les seconds rôles de personnages animés ont tous tenu bon avant de retourner dans leurs différents univers.

Sony Pictures et Marvel publient la bande-annonce de “Spider-Man : dans le verset de l’araignée”

Sony Pictures et Marvel promettent une suite épique au premier film d’une histoire trop grande pour un seul film. Spider-Man: à travers le Spider-Verse sera une aventure épique de deux films dont la première moitié sortira le 2 juin 2023.

Le casting comprend Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya, Jason Schwartzman et Brian Tyree Henry. De nombreuses autres célébrités notables pourraient être des surprises dans le film comme Spider-Man de Tom Holland. Selon les rumeurs, le MCU Peter Park ferait une apparition dans le film. Metro Boomin’ ferait la bande originale du film.

Aujourd’hui, Sony a livré une toute nouvelle bande-annonce pour le film qui dépeint le récit, cela pourrait être un grondement royal de Spider-Men.