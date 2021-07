Bande-annonce de Shershaah : l’histoire de bravoure du héros méconnu de l’Inde, le capitaine Vikram Batra, et d’autres choses à ne pas manquer ! | Films Actualités

New Delhi: Dimanche 25 juillet, Amazon Prime Video a lancé la bande-annonce du très attendu film Shershaah. Réalisé par Vishnu Varadhan, le film met en vedette Sidharth Malhotra dans le rôle titre ainsi qu’un casting stellaire de noms comme Kiara Advani, Shiv Panditt, Raj Arjun, Pranay Pachauri, Himanshu Ashok Malhotra.

Inspirée d’une histoire vraie, la bande-annonce de Shershaah célèbre la bravoure et l’esprit galant du capitaine Vikram Batra (PVC) et honore son inestimable sacrifice lors de la guerre de Kargil. C’est l’histoire d’un soldat qui est devenu non seulement une inspiration mais une légende pour les générations à venir.

Voici cinq choses à surveiller dans le film:

1. Comme le montre la bande-annonce, le film semble promettre à ses spectateurs de les transporter dans des lieux pittoresques tels que Chandigarh, Palampur, Kargil-Ladakh et le Cachemire. Étant donné que les fabricants ont gardé les lieux authentiques, cela vous plongera vraiment dans l’histoire de la guerre de Kargil en 1999.

2. Le film mettra en évidence les contributions mais le héros méconnu de l’Inde, le capitaine Vikram Batra. Il est resté fidèle à son nom de code ‘Shershaah’ et s’est battu jusqu’à son dernier souffle. De plus, son courage sans faille pour chasser les soldats ennemis du territoire indien dans l’une des missions de guerre en montagne les plus difficiles qui a énormément contribué à la victoire finale de l’Inde dans la guerre de Kargil en 1999.

3. La charmante actrice principale Kiara Advani incarnera l’intérêt amoureux de Sidharth Malhotra pour le film et leur alchimie à l’écran enflammera définitivement le public.

4. Ce film marquera les débuts du réalisateur tamoul Vishnu Varadhan dans l’industrie de Bollywood. L’acteur est extrêmement populaire pour ses succès tamouls tels que « Arinthum Ariyamalum », « Pattiyal », « Billa » et « Arrambam ». Il sera intéressant de le voir passer au cinéma hindi.

5. Bien que nous soyons tous enthousiasmés par la solide performance de Sidharth Malhotra dans le film, faites également attention au rôle puissant de Kiara Advani. Elle décrira l’histoire des femmes derrière les hommes de l’armée et les sacrifices invisibles qu’ils ont consentis.

Le film sortira sur Amazon Prime Video le 12 août 2021.