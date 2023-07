Bande-annonce de Rocky et Rani Kii Prem Kahaani: Ranveer Singh est de retour pour faire ce qu’il fait de mieux

La bande-annonce du très attendu Ranveer Singh Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a été publié aujourd’hui et je dois dire que la superstar a vraiment régné à nouveau. Alors que la superstar nous a littéralement tous fait tomber sous le charme de son charme lover boy dans le ‘Tum Jo Mile’ chanson, la bande-annonce est devenue un régal absolu avec l’énergie imbattable de Ranveer dans ce drame familial de comédie romantique plus grand que nature.

Ranveer en tant que Rocky dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani gagne les cœurs et comment. Alors que la bande-annonce vient de sortir, Ranveer brille vraiment dans chaque image avec son timing comique absolument parfait, sa présence fantastique à l’écran, sa représentation parfaite de chaque émotion et surtout son énergie invincible. Ranveer possédait vraiment son personnage de Rocky et a prouvé que c’est lui seul qui peut réaliser un personnage aussi intéressant dans ce drame familial de comédie romantique de Karan Johar plus grand que nature. Le personnage nous rappelle son personnage emblématique du garçon de Delhi, Bittoo Sharma du groupe Baaja Baaraat, avec lequel Singh est devenu célèbre et est devenu une sensation du jour au lendemain.

Alors que la bande-annonce de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Ranveer est enfin là, l’excitation de voir la superstar dans le film est maintenant encore plus anticipée. De plus, la chimie palpable à l’écran entre le duo, Ranveer Singh et Alia Bhat est à surveiller !