Bande-annonce de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani: voici à quoi s’attendre de Ranveer Singh, film Alia Bhat de Karan Johar

Karan Johar nous taquine sans relâche avec des extraits de Ranveer Singh et Alia Bhatt de son prochain film Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Il n’y a pas si longtemps, KJo a accru notre enthousiasme en partageant des aperçus des premiers tests d’Alia et Ranveer sur Instagram. Il a également révélé que la bande-annonce très attendue de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani sortira le 4 juillet. Maintenant, Karan Johar nous a encore une fois offert d’autres images fixes du film, ce qui est une indication majeure de ce à quoi s’attendre. de la remorque.

Karan Johar laisse tomber des photos de films de Ranveer Singh et Alia Bhatt

Lâchant la série de photos sur Instagram, Karan Johar a écrit : « Ishq ne kaha mausam ki suni hai ishq ne mausam banaya hai (L’amour a dit qu’il écoutait la saison, l’amour a créé la saison) Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani LA BANDE-ANNONCE DEMAIN !!! ! »

À quoi s’attendre de la bande-annonce de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Le diaporama d’images capture parfaitement l’essence de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Le public peut s’attendre à assister à une romance plus grande que nature, à des compositions musicales touchantes et à des lieux époustouflants, avec un soupçon de drame familial, dans la bande-annonce à venir, nous ramenant presque à l’époque de Kabhi Khushi Kabhie Gham de Karan Johar. En fait, la chanson récemment publiée de Tum Kya Mile semble également être une ode à certaines des séquences de chansons romantiques de Shah Rukh Khan et Kajol.

La romance à l’écran d’Alia Bhatt et Ranveer Singh

Les images fixes du film capturent Alia Bhatt et Ranveer Singh, peignant la ville en rouge avec leur romance. Au premier clic, on peut voir le duo se jumeler en bleu, se faire tremper dans une forte averse. L’arrière-plan se transforme en un champ vert luxuriant dans le cliché suivant, où Alia et Ranveer se romancent à nouveau. Cette fois, Alia est drapée dans un sari vert et rose aux teintes pastel et Ranveer enfile un cardigan blanc à col haut, superposé à une doudoune blanc argenté.

Avatars de sari d’Alia Bhatt dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Dans les deux prochaines photos, nous voyons Alia Bhatt vêtue de deux magnifiques saris. L’une, où elle pose contre les montagnes enneigées, vêtue d’un sari en mousseline de couleur vert-violet, et l’autre où l’actrice est à couper le souffle dans un sari blanc, transparent et brodé, posant sensuellement. La dernière image donne le ton à l’amour, où Ranveer peut être vu en train de regarder affectueusement une timide Alia. Les deux sont vêtus d’ensembles rouges.

Date de sortie de Rocku Aur Rani Kii Prem Kahaani

Jaya Bachchan, Dharmendra et Shabana Azmi ont été enrôlés pour jouer des rôles cruciaux dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Le film est prêt à sortir en salles le 28 juillet.