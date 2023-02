Bande-annonce de Rana Naidu : la série avant-gardiste de Rana Daggubati et Venkatesh semble prometteuse ; La star de Baahubali a un avertissement pour les fans de ce dernier

La bande-annonce de Rana Naidu est sortie. Rana Daggubati et Venkatesh sont à la tête de la série. Il est réalisé par Suparn Verma et créé par Karan Anshuman. Ce dernier est connu pour sa série mordante Inside Edge basée sur le cricket. Dans la série, Rana Daggubati joue un personnage qui s’appelle le Fixateur des stars. Il est présent partout où il y a un scandale Bollywood. D’autre part, Venkatesh joue le rôle de son père. Il a été libéré de prison après des années. Le père et le fils ne sont pas en bons termes pour diverses raisons. La série parle de leur affrontement et de la façon dont les choses tournent carrément à la violence.

La bande-annonce de Rana Naidu a reçu une bonne réponse sur les réseaux sociaux. Rana Daggubati est plus nette que jamais. Mais les fans sont surpris de voir Venkatesh jurer en hindi. Lors du lancement, Rana Daggubati a dit aux fans de Venkatesh de ne pas prendre cela comme un film familial de la superstar Telugu. Il a dit que les gens devraient le regarder séparément sur Netflix à partir de différents comptes. Le créateur a déclaré que même les couples devraient éviter de le regarder ensemble. Jetez un œil à certaines des réactions sur la bande-annonce…

Les fans de Vizag Venkatesh ki e shot Nacha ledhu anta 10 mars varaku Matin tiffin manestunam ani vizag ? président des fans @itsniyazKING twitter lo note release chesadu ??#RanaNaidu pic.twitter.com/IY6QR1O7bV Nag1406 (@king_nag_1406) 15 février 2023

Les fans ont de grands espoirs car cela vient des créateurs de Mirzapur et Inside Edge. Rana Daggubati ne déçoit jamais avec ses projets. Venkatesh peut également emballer dans un coup de poing.