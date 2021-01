Lara Jean Covey termine sa dernière année dans «To All the Boys: Always and Forever», le troisième et dernier film de la populaire trilogie basée sur les romans pour jeunes adultes de Jenny Han, et la star Lana Condor a aussi l’impression d’être diplômée.

«C’est vraiment un moment surréaliste. Je deviens émotif », dit Condor à propos du rôle de la douce et décalée Lara Jean une dernière fois dans le prochain film Netflix (diffusé le 12 février). «Je suis vraiment inquiet parce que je ne suis pas complètement (préparé). J’ai mal au cœur de savoir que ça se termine, mais je suis aussi très excité.

USA TODAY a le premier regard exclusif sur les images du dernier film du réalisateur Michael Fimognari «À tous les garçons», qui montre Lara Jean en train de passer à l’âge adulte et de planifier ce qui va arriver. Elle et son petit ami Peter Kavinsky (Noah Centineo) rêvent d’assister à Stanford ensemble, mais lorsque les plans doivent changer, Lara Jean est obligée de peser ce qu’elle pense être le plus important pour sa propre vie.

Les deux premiers films «À tous les garçons» tournaient autour des relations de Lara Jean avec les gars qu’elle aime, dit Condor, mais dans le nouveau film «c’est vraiment cool de la voir commencer à penser à son avenir en tant que femme indépendante, peu importe si oui ou non ses relations vont suivre avec elle. «

Peter montre également une certaine croissance dans «Always and Forever», plus doit faire face à des sentiments compliqués d’abandon à l’égard de son père séparé (Henry Thomas), qui s’est remarié. Alors que Centineo pensait que Peter était «parfait» dans le premier film – et peut-être un peu trop reconnecté avec son ex Gen (Emilija Baranac) pour le confort de Lara Jean dans le second – le nouveau film montre définitivement des défauts de caractère et même un plus sombre côté.

«Vous voyez vraiment pourquoi il n’est pas en sécurité et pourquoi il est tel qu’il est d’une manière que vous n’avez jamais vue auparavant», dit Centineo. «Tous les autres films, tu n’as jamais vu Peter qu’avec Lara Jean, et puis ça, tu le vois tout seul avec (son père) et c’est magnifique.

Lara Jean, Peter et leurs amis – y compris sa meilleure amie Christine (Madeleine Arthur) et le bourgeon de Peter Trevor (Ross Butler) – font un voyage senior à New York (ce qui pour Lara Jean signifie vérifier NYU) et vont également au bal. Le film commence cependant par la partie préférée de Condor: un voyage qui change la vie de Lara Jean à Séoul avec son père (John Corbett) et ses sœurs Margot (Janel Parrish) et Kitty (Anna Cathcart) pour savoir d’où elle vient et plus sur elle. maman décédée.

«J’avais toujours souhaité que les sœurs fassent encore plus partie intégrante du film auparavant», déclare Condor, 23 ans. «Je veux tellement montrer une relation fraternelle saine.»

Et bien sûr, au bal, tout le monde a un moment pour se pavaner dans un cercle de danse d’ensemble. «Je dirais que Noah est un danseur plus fougueux que Peter», dit Centineo, qui ajoute que même si «je ne suis jamais allé personnellement au bal», la version du film était «super amusante».

Pour Centineo, 24 ans, Lara Jean et Peter représentent «un sentiment d’amour très magique avec quelqu’un que vous ressentez très rarement dans la vie, mais que vous comprenez. Quand les gens regardent les films, cela leur rappelle ou leur donne l’espoir qu’ils le retrouveront ou ils le trouveront pour la première fois.

Condor apprécie le fait qu’ils forment un couple qui essaie constamment d’être meilleur en communication, ce qui est important car «les enfants sont obligés de grandir très vite, en particulier en ce moment avec toute la technologie à portée de main».

Et ils savent aussi qu’ils ne grandissent pas trop vite, dit-elle. «Ils ont des conversations sur sa virginité, par exemple. Ils ne sont pas dans cette précipitation. Ils avancent au rythme qui leur convient. »

Alors que Lara Jean et Peter terminent leur histoire, les acteurs avancent également. Centineo, par exemple, passe de l’adolescence au super-héros dans son prochain film, jouant Atom Smasher en face de l’anti-héros de Dwayne Johnson dans « Black Adam » de DC. «Mec, je vais m’accroupir plus que The Rock d’ici la fin de 2021. Ne t’inquiète pas», dit Centineo.

Condor apprécie la façon dont les scripts qu’elle obtient maintenant sont «tellement plus anciens et différents» que les films «À tous les garçons». «C’est tellement étrange pour moi de penser que j’ai passé autant de temps à faire ces films, « Dit-elle. » Cela a tellement consommé de moi. Cela ne fait que quelques années, mais j’ai l’impression d’avoir tellement grandi grâce à eux. «