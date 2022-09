Bande-annonce de Ponniyin Selvan 1 : Avec seulement quelques scènes, Aishwarya Rai Bachchan vole la vedette ; les fans ne peuvent pas oublier sa beauté époustouflante [View Tweets]

Ponniyin Selvan de Mani Ratnam : 1 est l’un des films tamouls les plus attendus de l’année. Les stars de cinéma Csalut Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Jayam Ravi, Karthiet Tricha dans les rôles principaux. La bande-annonce tant attendue du film a été lancée hier lors d’un grand événement à Chennai. Outre les acteurs et l’équipe, Rajinikanth et Kamal Haasan ont également assisté à l’événement. Ponniyin Selvan: 1 sera doublé et diffusé dans différentes langues comme l’hindi, le télougou, le malayalam et le kannada, et même la bande-annonce du film a été lancée dans ces langues.

Eh bien, la bande-annonce reçoit une réponse décente et tout le monde loue sa grandeur, et même les acteurs sont félicités pour leur performance. Cependant, c’est Aishwarya Rai Bachchan qui vole la vedette. L’actrice avait à peine 4-5 scènes dans la bande-annonce, mais a attiré l’attention de tout le monde avec son magnifique avatar en tant que Nandini. Découvrez les tweets des fans ci-dessous

Elle est un feu dans ces clips. Je ne peux pas attendre ces scènes.#AishwaryaRaiBachchan#PonniyinSelvan pic.twitter.com/CSfXl5pmHp Chatterbox 2.0 (mois de l’anniversaire de Mawra) (@simpformawra) 7 septembre 2022

Gossebump n Le point culminant de #PonniyinSelvan Bande annonce . Nandini Introduction n que BGM. #AishwaryaRaiBachchan Livraison de dialogue n Expression. Spécialement ses yeux. Tout ?? ? ? pic.twitter.com/su7k24Mrxb Adhira ? (@Aadhira_K090) 7 septembre 2022

La présence d’Aishwarya à Ponniyin Selvan aidera le film sur les marchés hindis. Cependant, tout dépend des critiques et du bouche à oreille, car de nos jours, le public veut regarder des films divertissants, et si la PS1 est divertissante, elle attirera les cinéphiles au cinéma.

Eh bien, la version hindi de la PS1 sera confrontée à une rude concurrence de Hrithik Roshan et Saif Ali Khan vedette Vikram Vedha. Les deux films devraient sortir le 30 septembre 2022. La bande-annonce de Vikram Vedha sortira demain. Le teaser du film a été lancé il y a quelques jours, et il a reçu un bon écho.