Bande-annonce de Pinch 2: Salman Khan réagit à l’appel de sa maison ‘aiyyashi ka adda’ – Regarder | Buzz News

New Delhi : Arbaaz Khan est sur le point de faire son retour avec son émission populaire « Pinch » saison 2. Il s’agit d’un talk-show animé par l’acteur-producteur, où des célébrités viennent lire les commentaires méchants et y réagir.

Ils parlent des trolls qui les blessent et clarifient également leur position à ce sujet. L’acteur devenu réalisateur a partagé la bande-annonce sur sa chaîne YouTube.

Au cours de la vidéo de 3 minutes, nous voyons un aperçu des célébrités qui vont se rattraper pour cette saison. Les célébrités incluent Salman Khan, Ayushmann Khurrana, Farhan Akhtar, Rajkummar Rao, Farah Khan et Ananya Panday, entre autres.

La vidéo commence par Arbaaz Khan lisant un commentaire sur Salman Khan, « Janta ka bhagwan mat bano », auquel Salman répond : « Sahi baat hai, ek hi bhagwan hai, aur woh main nahi hoon.

Réagissant à un autre commentaire de troll, Salman a été surpris d’entendre que quelqu’un a appelé sa maison comme aiyyashi ka adda, ce à quoi il a répondu: « Inhone simple post ke andar aisa kya dekh liya, jo ki humara ghar hai, unko aiyashi ka adda kaise lag raha hai ? » Il a demandé.

D’autres célébrités ont également gardé leur point de vue, y compris Farah Khan qui a fait une déclaration disant que les gens parlent tellement de népotisme mais en réalité – « dekhni toh aapko Shah Rukh Khan ke fille ki photo hai. Ya Kareena ke bete ki photo.

Elle s’est également moquée du commentaire où quelqu’un l’a appelée moti et a même fait des commentaires méchants ciblant ses enfants.

Même Ananya a partagé son rôle, où l’on l’a appelée «faux» Panday et s’est même moquée de son accent. Plus tard, elle a réagi au surnom qu’on lui a donné et a dit: « Mujhe en difficulté didi kyun bulate ho? »

L’émission commencera à être diffusée sur Zee5 le 21 juillet.

Le spectacle aura également Tiger Shroff, Anil Kapoor et Kiara Advani parmi d’autres qui feront également partie du spectacle.