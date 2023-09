Bande-annonce de Pet Sematary Bloodlines : Horror Prequel sur Paramount+

La bande-annonce de Sémataire pour animaux de compagnie : Lignées est là, et pour beaucoup fans d’horreurle chemin de la réflexion ressemblera probablement à ceci : «Sématiste pour animaux de compagnie préquelle ? Pourquoi avons nous besoin de ça? » Puis, un brusque changement de vitesse : « Attendez…David Duchovny est-ce là-dedans ? Ok… je suis intéressé. Testez votre propre réaction en regardant le clip ci-dessous :

Sémataire pour animaux de compagnie : Lignées | Bande-annonce officielle | Paramount+

Le monde ne réclamait pas vraiment un Sématiste pour animaux de compagnie prequel – une des raisons étant que dans l’original Stephen King Dans cette histoire, le cimetière maudit est attribué et/ou imputé aux peuples autochtones locaux, faisant écho au trope du « cimetière indien » dont le genre de l’horreur s’est entiché pendant un certain temps. Et il y a certainement des preuves que ce nouveau film enquêtera sur cette partie de l’intrigue, même si vraisemblablement (bien que le film se déroule en 1969) il adoptera une approche plus nuancée, comme il sied à un film sorti en 2023, et inclura en fait une représentation autochtone. .

Cependant, ce qui intrigue le plus Sémataire pour animaux de compagnie : Lignées—qui fait suite à une version jeune de Jud (Jackson White), interprété par Fred Gwynne dans le 1989 Sématiste pour animaux de compagnie adaptation et John Lithgow dans le remake de 2019– est son casting ; il comprend David Duchovny, Henry Thomas, et oui, c’est bien la seule et unique Pam Grier qui vise à la fin de la bande-annonce.

Sémataire pour animaux de compagnie : Lignées a sa première au Fantastic Fest plus tard ce mois-ci, puis le 6 octobre, il sera diffuser exclusivement sur Paramount+.

