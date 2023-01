Bande-annonce de Pathaan sur Burj Khalifa : les fans de Shah Rukh Khan assistent en grand nombre alors que la superstar libère son charme mortel [Watch Videos]

La superstar de Pathaan, Shah Rukh Khan, est à Dubaï où il a sorti la bande-annonce du film sur Burj Khalifa. La superstar était vêtue d’un pantalon et d’une veste noirs. Un certain nombre de personnes s’y étaient rassemblées. Le centre commercial de Dubaï était complètement rempli de ses fans. Shah Rukh Khan a également dansé sur Jhoome Re Pathaan. La superstar a livré certains de ses dialogues du film devant la foule en liesse. Dans le passé, nous avons vu la bande-annonce de 1983 de Ranveer Singh diffusée sur Burj Khalifa. Le cinéaste Siddharth Anand et lui ont posé devant la Burj Khalifa. Il a donné sa pose signature devant le monument emblématique.

La superstar a interagi avec certains fans. La superstar a également pris du temps pour un petit fan parmi la foule. Jetez un oeil à quelques-unes des vidéos ici…

La première et la seule bande-annonce de film lancée sur le plus haut bâtiment du monde. #Burj Khalifa Représenter l’Inde dans le monde ?#PathaanTrailerOnBurjKhalifa #Pathaan #ShahRukhKhan pic.twitter.com/qaXkZztllW Fan Club de l’équipe Shah Rukh Khan (@teamsrkfc) 14 janvier 2023

Deux fois de suite ! Quel jour de chance encore une fois pour nos membres aux EAU. Touché notre idole une fois de plus ?#PathaanTrailer #ShahRukhKhan pic.twitter.com/iyk8zqhoov Fan Club de l’équipe Shah Rukh Khan (@teamsrkfc) 14 janvier 2023

Pathaan a rencontré un certain nombre de controverses en Inde. Il semble que CBFC ait dit aux fabricants de respecter les sentiments et d’apporter les changements nécessaires. La chanson Besharam Rang avec Shah Rukh Khan et Deepika Padukone a connu la plus grande tempête.