Bande-annonce de Pathaan : Shah Rukh Khan a des ventilateurs au sol ; Le camée manquant de Salman Khan suscite des réactions mitigées [Read Tweets]

La bande-annonce de Pathaan est sortie. Shah Rukh Khan a l’air superbe en forme de Pathaan. C’est le plus grand retour de tous les temps à Bollywood. Après être resté loin des films pendant quatre ans après la débâcle de Zero, Shah Rukh Khan est de retour dans l’avatar d’action. La superstar a montré que l’âge n’est pas un obstacle pour lui lorsqu’il s’agit de botter les fesses et d’honorer le grand écran avec un swag sans fin. Pathaan a également un camée de Salman Khan qui viendra comme son personnage Tiger d’Avinash Singh Rathore. Mais les créateurs ont gardé le camée uniquement pour le grand écran.

Les fans de Salman Khan espéraient le voir un peu à l’écran dans la bande-annonce. D’autres pensent que c’est un coup de pied, car les fans seront impatients de les voir sur grand écran. Shah Rukh Khan et Salman Khan, le Karan Arjun de Bollywood, ont eux-mêmes d’énormes bases de fans distinctes. YRF a l’intention de créer un univers d’espionnage et beaucoup dépend du succès de Pathaan. Jetez un œil aux tweets…

#PathaanTrailer Imaginez l’entrée de #Salman Khan comme tigre dans l’apogée de #Pathaan … Soch ke salut la chair de poule aa rhe hai #Tigre3 Swapan Singh (@HOUSESWAPAN) 10 janvier 2023

Écoutez-moi bien… #Pathaan collectera au minimum 250cr au box-office indien. @iamsrkLa star de John et Deepika, des chansons qui sortent des palmarès et une apparition de Salman Khan avec la référence Kabir de Hrithik. Tous les ingrédients pour le chaos au box-office ?? pic.twitter.com/UhPfub9JNY Le spectacle Abhay (@TheAbhayShow) 10 janvier 2023

Salman Khan a ce qui se dit comme un long camée à Pathaan. Siddharth Anand a abattu Pathaan dans cinq à six localités étrangères. La bataille de neige est incroyable dans la bande-annonce. Le personnage de Deepika Padukone a été gardé secret. John Abraham est chaud comme l’enfer.