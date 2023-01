Bande-annonce de Pathaan : Kamaal R Khan alias le réalisateur de KRK ATTACKS Siddharth Anand sur Twitter ; dit: ‘Il sait copier de grandes scènes’

Pathaan est l’un des films les plus attendus qui sortira en 2023. La première bande-annonce de Pathaan du réalisateur Siddharth Anand sortira mardi et les fans l’attendent avec impatience. Les fans de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham sont le nuage neuf ces jours-ci et ne peuvent pas attendre la bande-annonce. Pathaan sortira sur grand écran le 25 janvier. Le film Pathaan a été entouré de diverses controverses et a attiré l’attention pour plusieurs raisons. Plusieurs modifications ont été apportées conformément aux ordres du Censor Board, notamment la suppression de scènes mettant en vedette les fesses et la pose latérale de Deepika Padukone.

Au milieu de tout ce chaos, Kamaal R Khan alias KRK a fouillé Siddharth Anand avant la sortie de la bande-annonce de Pathaan. KRK a pris son compte Twitter et a partagé ses réflexions sur la direction de War et Siddharth Anand. Il a tweeté en disant: “Après avoir regardé à nouveau #war, je peux dire avec une garantie à 100% que le réalisateur #SidhartAnand ne peut pas faire un bon film. Il ne connaît rien au scénario. Il ne sait que copier de grandes scènes de films étrangers. Personne ne peut jhelo war 2nd time, pas même @TwitterSupport !’

Jetez un oeil au tweet de KRK –

Après avoir regardé #guerre encore une fois, je peux dire avec une garantie à 100 % que le directeur #SidhartAnand ne peut pas faire un bon film. Il ne connaît rien au scénario. Il ne sait que copier de grandes scènes de films étrangers. Personne ne peut jhelo war 2nd time, pas même @TwitterSupport! KRK (@kamaalrkhan) 10 janvier 2023

Ce n’est pas la première fois que KRK critique les célébrités de Bollywood. KRK a défendu Shah Rukh Khan alors qu’il partageait une vidéo d’une foule musulmane abusant de l’acteur. Il a tweeté en disant: ‘C’est totalement injuste si les gens abusent de #SRK comme ça devant la caméra. Et les gens des médias ne devraient pas enregistrer un tel langage.

Shah Rukh Khan fera son grand retour après plusieurs années et répandra sa magie à Pathaan. Le film sortira dans différentes langues, dont l’hindi, le tamoul et le télougou.

Restez à l’écoute pour regarder la bande-annonce de Pathaan ici.