Bande-annonce de Pathaan : Est-ce ce que Deepika Padukone joue dans le thriller d’action vedette de Shah Rukh Khan ?

La bande-annonce de Pathaan est enfin tombée aujourd’hui. Les fans de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone sont impressionnés par la bande-annonce spectaculaire car elle contient tous les éléments pour commencer 2023 en beauté et devenir peut-être le plus gros blockbuster de cette année. La bande-annonce du thriller d’espionnage a reçu des réponses envoûtantes depuis sa sortie et casse Internet. Cela montre à quel point les fans de King Khan attendaient ce jour avec impatience. Comme la bande-annonce a été publiée en ligne, Tiger 3 a également été à la mode et les fans ne peuvent s’arrêter que de faire une comparaison entre le film de Pathaan et celui de Salman Khan. Et ce n’est pas surprenant car les deux films appartiennent à YRF et presque tous les sujets d’espionnage sont les mêmes et c’est la lutte contre le terrorisme pour votre nation.

Pendant ce temps, Shah Rukh Khan est aimé alors que le personnage de Pathaan et John Abraham apparaît également dans la bande-annonce. Mais il y a beaucoup de curiosité créée autour du personnage de Deepika Padukone, sa transformation d’une diva séductrice (chanson Besharam Rang) en reine d’action fougueuse et impertinente gagne les cœurs et les fans ne peuvent s’empêcher de la comparer à Zoya de Katrina Kaif de Tiger Zinda Hai. Non, pas seulement parce qu’on la voit faire des actions impressionnantes, mais à cause de ce dialogue mettant en vedette Deepika de Pathaan qui attire l’attention. Les théories des fans sur les réseaux sociaux suggèrent que Deepika est peut-être un espion pakistanais.

Dans son premier dialogue de la bande-annonce, elle convainc Pathaan de mener cette guerre ensemble. “Main bhi tumhari he tarah ek soldat hoon, Pathaan. Nous pouvons faire cette mission ensemble, alors êtes-vous dedans ou êtes-vous absent”. La curiosité de savoir si Deepika Padukone est un espion pakistanais ou non ne sortira que le jour de la sortie de Pathaan, le 25 janvier 2023. Mais Deepika l’a cloué comme une héroïne d’action dans la bande-annonce de Pathaan, elle est le régal visuel alors qu’elle se transforme en cette reine ardente.

Siddharth Anand a transformé Deepika Padukone en héroïne d’action et comment nous sommes étonnés de la voir dans Fighter aussi face à Hrithik Roshan. Dans l’ensemble, la bande-annonce de Pathaan est dhamakedaar et créera certainement des feux d’artifice dans les salles et au box-office le 25 janvier 2023. Aa gaya Pathaan, Jai Hind.