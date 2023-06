Bande-annonce de Neeyat: la vedette de Vidya Balan rappelle aux fans les romans d’Agatha Christie et Knives Out, vérifiez les réactions

Vidya Balan portera à nouveau ses lunettes de détective pour son prochain mystère de meurtre, Neeyat. Le film est dirigé par Anu Menon, mieux connu pour son film acclamé par la critique Shakuntala Devi. L’affiche de premier regard de Neeyat a déjà attiré l’attention des chercheurs de mystère. Aujourd’hui, les créateurs ont intensifié leur intrigue en laissant tomber la bande-annonce infusée d’adrénaline de Neeyat aujourd’hui, le 22 juin. Dehors. Le film aura sa première OTT sur Amazon Prime Video.

Vidya Balan partage la bande-annonce de Neeyat

Partageant la bande-annonce sur Instagram, Vidya Balan a légendé son message « Prévisions météorologiques d’aujourd’hui : nuageux avec risque de meurtre ! La bande-annonce de Neeyat est sortie MAINTENANT ! Nous avons réalisé ce film avec beaucoup de travail acharné. Nous avons besoin de tout votre soutien maintenant. Montrez la Neeyat bande-annonce un peu d’amour ! Neeyat sort le 7 juillet, uniquement dans les salles. »

Analyse de la bande-annonce de Neeyat

La bande-annonce de Neeyat s’ouvre sur l’arrivée d’un milliardaire, Ashish Kapoor en Ecosse. Il organise une fête exubérante dans sa résidence aux allures de manoir. Un certain nombre d’invités arrivent sur les lieux et s’adonnent au luxe d’un séjour royal. Alors qu’il s’amuse par une nuit tonitruante, Ashish Kapoor tombe d’une falaise. Mais rien ne se passe ici, c’est ce qui saute aux yeux.

Pour résoudre le cas de savoir si la mort d’Ashish était un suicide ou un meurtre, arrive Mira Rao de Vidya Balan, un officier du CBI. Tout en démêlant le mystère, elle découvre également que l’invité a son propre ensemble de secrets. Frange sportive, Vidya Balan n’est pas votre détective par excellence. Mais quand elle dit quelque chose avec ce visage de poker, ses mots vous rapprochent en quelque sorte de la vérité.

Les fans comparent la bande-annonce de Neeyat, vedette de Vidya Balan, à Knoves Out

La bande-annonce de Neeyat a incité les fans de Vidya Balan à faire référence à deux histoires de détective classiques. L’un est les livres d’Agatha Christie et l’autre est Knives Out du cinéaste Rian Johnson. Alors qu’un utilisateur voulait savoir, « Une version indienne de Knives Out? » un autre individu excité a écrit : « C’est comme un méli-mélo de romans d’Agatha Christie et du film Knives Out ! Je suis tellement excité ! »

« J’avais l’impression de regarder une bande-annonce de film hollywoodien. J’espère qu’ils rendent justice à Vidya et à son potentiel », a noté un troisième utilisateur. « Ce film me rappelle Knives Out. Quoi qu’il en soit, j’espère que ce ne sera pas un remake de ce film. J’espère qu’il est original avec une histoire différente », est venu un autre commentaire.

Casting de Neeyat

Neeyat met également en vedette Ram Kapoor, Rahul Bose, Shahana Goswami, Shashank Arora et Prajakta Kohli dans des rôles cruciaux. Neeyat sortira sur grand écran le 7 juillet.