Bande-annonce de Mission Majnu : Sidharth Malhotra impressionne en tant qu’agent RAW ; Rashmika Mandanna est magnifique; les fans souhaitent que ce soit une sortie en salles au lieu d’OTT

Mission Majnu est l’une des plus grandes sorties sur OTT de 2023. Le premier film de Bollywood mettant en vedette Sidharth Malhotra et Rashmika Mandana pour frapper le bloc OTT. Les Bande-annonce Mission Majnu l’événement de lancement a eu lieu dans la ville aujourd’hui. Rashmika Mandanna et Sidharth Malhotra ont tous deux rejoint le lancement de la remorque dans la ville. Alors que les deux sont des célébrités populaires, en ce moment, le sujet de discussion est Mission Majnu Trailer. Sidharth livre et comment ! La bande-annonce de Mission Majnu gagne le cœur des fans et comment. Découvrez ci-dessous ce qu’ils ont à dire sur la bande-annonce de Mission Majnu:

Bande-annonce de Mission Majnu : Sidharth devient agent RAW

Mission Majnu, le film vedette de Sidharth Malhotra et Rashmika Mandanna, a fait la une des journaux tout le temps dans Entertainment News depuis son annonce. Rashmika et Sidharth font équipe pour la première fois et il y a beaucoup d’excitation dans l’air à peu près la même chose. Mission Majnu Trailer a été lancé dans la ville maximale aujourd’hui. Sidharth Malhotra devient un agent RAW dans le film. C’est un agent indien envoyé au Pakistan pour déterminer l’emplacement d’un site de fabrication de bombes dans le pays. Le pays prépare une attaque semble-t-il.

Sidharth Malhotra prend la Mission et sa tâche s’appelle Mission Majnu. Il se fait passer pour un tailleur et une foule d’autres choses pendant son séjour dans le pays et construit un réseau pour trouver des informations concernant sa véritable mission. Il tombe amoureux de Nasreen, une femme aveugle du Pakistan. La bande-annonce de Mission Majnu regorge de scènes d’action. Sidharth est trop bon dans la bande-annonce et Rashmika Mandanna gagne également les cœurs. La partition de fond, en particulier l’hymne patriotique, vous frappe. C’est un blockbuster écrit partout !

Les fans sont renversés par Sidharth Malhotra dans Mission Majnu. Son langage corporel, ses scènes d’action, son patriotisme ont laissé les fans émerveillés. Cependant, les fans souhaitent que ce soit une sortie en salles au lieu d’une sortie OTT. Pour les non-initiés, Mission Majnu sortira le 29 janvier 2023. Découvrez les tweets sur la bande-annonce de Mission Majnu ici :

#MissionMajnuTrailer Donne le ton juste. ? Il a la bonne quantité d’émotions, d’amour, de tactiques de modules d’opération RAW et de patriotisme.#MissionMajnu La bande-annonce comble les lacunes des lacunes du teaser. Aimé @SidMalhotra. #SidharthMalhotra est en parfaite harmonie avec le personnage. pic.twitter.com/2Lujx5vbXZ Ashwani Kumar (@BorntobeAshwani) 9 janvier 2023

La partie Action et Romance était tellement bonne littéralement que c’était un coup sûr s’il avait pu sortir au théâtre@SidMalhotra pourquoi seulement vous le perdez quand il s’agit de bons films que vous sortez sur OTT et que les mauvais sont au cinéma ? ? #MissionMajnuTrailer#MissionMajnu https://t.co/fpyG8A6v1W Ashish (@Malhotraking) 9 janvier 2023

Son langage corporel sur le point ??#MissionMajnuTrailer #SidharthMalhotra https://t.co/F9I4u7Ej3j ??| Mission Majnu sur Netflix (@softie_sid) 9 janvier 2023

#MissionMajnuTrailer est incroyable ???? Pourquoi ils choisissent de sortir en OTT Dieu sait que vous avez honte @RSVPMovies vous avez ruiné un film Blockbuster Ashish (@Malhotraking) 9 janvier 2023

J’ai adoré la bande-annonce ! Attendre patiemment de voir le film. @SidMalhotra comme l’agent RAW a l’air prometteur, il est tellement intense. ?? #SidharthMalhotra #MissionMajnu #MissionMajnuTrailer https://t.co/LBPmdqYQHJ ? (@itskaytobeyou) 9 janvier 2023

Je te dis..! Cela méritait une sortie en salles…! Ils ont fait un excellent travail ? #SidharthMalhotra#RashmikaMandanna #MissionMajnu#MissionMajnuTrailer#MissionMajnuOn20thJan uniquement sur Netflixhttps://t.co/vKsA9Lorat Dans l’attente du film ! Gros bisous et gros bisous à l’équipe Jhinkubanerjee (@Jhinkubanerjee2) 9 janvier 2023

Remorque exceptionnelle de #MissionMajnu est sorti maintenant, regardez-le sur @NetflixInde Chaîne Youtube .#SidharthMalhotra #RashmikaMandanna ???#MissionMajnuTrailer Ce film mérite une sortie en salles ?? #SidMika Le couple à l’écran sur ? https://t.co/tC3I6QGay1 Jafar élégant (@stylish_jafar) 9 janvier 2023

J’ai adoré la bande-annonce de #MissionMajnuTrailer . Cela aurait pu faire des affaires décentes dans les cinémas. Ça a l’air d’être un film bien fait. @SidMalhotra continue mec. Vous faites du bon travail. https://t.co/xJUS0psHj8 Manoj Sharma (@Manoj_k_Sharma9) 9 janvier 2023

??? J’AI DES FRISSONS !! ÇA A L’AIR TROP BIEN !!! Sid, vous avez cimenté votre place en tant que héros ultime d’action/romance/drame avec ceci ! Je suis encore plus excité maintenant, bande-annonce incroyable ??#MissionMajnu #missionmajnutrailer #SidharthMalhotra #RashmikaMandanna #DeshKeLiyeMajnu ?? ? pic.twitter.com/A5UQnzy9uw Bulles (@bubblesbublu) 9 janvier 2023

Sid malhotra ?? GOAT pour moi et bien sûr pour tous les fans, il vient de le clouer, il vient de le clouer #Sidharthmalhotra #Missionmajnutrailer #Rashmikamandanna pic.twitter.com/nb26DKpZ4y Sidxloveee (@sidxloveee) 9 janvier 2023

Quelle excellente bande-annonce ?? Un autre chargement de Blockbuster à coup sûr ?? @sidmahotra vous beauté & performance rock en feu ?.#missionmajnutrailer #sidhartmahotra#rashmikamandana pic.twitter.com/qw9Pi28X3n Sidkiara ??? (@Anji56173185) 9 janvier 2023

Amandeep AjitPal Singh va rocker ? #MissionMajnu Sid Heart (@SubhangiDas__) 9 janvier 2023

Bonne bande-annonce, ça mérite une sortie en salles.#MissionMajnu #sidharth https://t.co/H08m5uTtes Vivek Kumar Singh (@VK_vivek_k) 9 janvier 2023

Je viens de regarder la bande-annonce de #MissionMajnu Et kaafi achha laga spécialement la chanson maati dans bg bhai dans l’attente du film… Socha tha va encore être déçu acheter semble être un bon .. Se rencontrera-t-il après avoir regardé le film ? Tigerholicforever (Le plus gros simp du tigre ?) (@tigerholicfore6) 9 janvier 2023

Ce film mérite une sortie en salles. @SidMalhotra @iamRashmika #MissionMajnu la bande-annonce semble prometteuse. https://t.co/LEgdrxu5PE Rajat Agrawal ?? (@ rajatag16) 9 janvier 2023

Mission Majnu est réalisé par Shantanu Bagchi. Il met également en vedette Parmeet Sethi, Sharib Hashmi et d’autres.