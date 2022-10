Bande-annonce de Mili : Janhvi Kapoor laisse les fans envoûtés par ses talents d’actrice ; dire, “le travail acharné est visible”

Quelle performance phénoménale Janhvi Kapoor ! Inclinez-vous. La jeune fille ne ménage aucun effort pour s’imposer comme l’une des meilleures actrices de Bollywood. Janhvi est la fille de Sridevi et elle a ça en elle. Janhvi est très consciente de ses privilèges et essaie pourtant de faire ses preuves dans chaque film et prétend qu’elle est plus qu’une simple star. La bande-annonce de Mili vient de tomber sur Internet et les fans sont stupéfaits par sa performance dans le film. Janhvi a appartenu à des artistes stellaires comme Manoj Pahwa et Sunny Kaushal. Le film est coproduit par Boney Kapoor.