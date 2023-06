Bande-annonce de Lust Stories 2 : Tamannaah Bhatia, la star de Vijay Varma est thoda lust thoda romance ; les fans manquent à Kiara Advani [View Reactions]

Depuis que Lust Stories 2 a été annoncé, il y avait une énorme excitation parmi les masses. L’anthologie est une suite de Lust Stories, acclamé par la critique et sorti en 2018. Après quatre ans, Netflix est de retour avec un deuxième film mettant en vedette une excellente distribution d’ensemble comprenant Kajol, Neena Gupta, Mrunal Thakur, et plus encore. Après quelques jours de teaser, la bande-annonce tant attendue est enfin sortie. La bande-annonce de Lust Stories 2 promet d’amener vos favoris Tamannaah Bhatia, Vijay Varma, Mrunal Thakur, et plus encore dans des avatars jamais vus auparavant dans des histoires progressives et modernes d’amour et de luxure.

Lust Stories 2 semble être un mélange parfait de luxure et de romance. Les fans qui attendaient Lust Stories 2 sont extrêmement excités et impressionnés par l’incroyable distribution de stars. Cependant, certains ont raté Kiara Advani de Lust Stories sorti en 2018. Le film d’anthologie présente différentes histoires mettant en vedette divers acteurs dans chaque histoire jouant des rôles principaux. La distribution talentueuse du film comprend Tamannaah Bhatia, Vijay Varma, Kajol, Mrunal Thakur, Neena Gupta, Kumud Mishra, Tillotama Shome, Angad Bedi et Amruta Subhash.

Après la sortie de la bande-annonce, les fans ont exprimé leur enthousiasme pour les Lust Stories. Alors que les téléspectateurs ont aimé le nouveau casting du film, certains manquent un acteur du chapitre précédent. Kiara Advani a créé une empreinte éternelle avec son jeu dans Lust Stories. Ci-dessous la vidéo de la bande-annonce de Lust Stories 2, l’utilisateur vidéo a commenté ses réactions. L’un d’eux a écrit, « seulement Kiara Advani dans les histoires de luxure, partie 1 » en ajoutant 3 émojis au cœur rouge. Tandis qu’un autre écrivait, « Kiara était la meilleure ». Puisque l’actrice de Shershaah n’est pas dans la deuxième partie, on s’attend à un jeu similaire de Tamannah Bhatia. Quelqu’un a commenté: « Je veux juste une scène de type Kiara Advani de Tamannaah Bhatia. »

Parlant de la nouvelle distribution, l’un d’eux a écrit : « Ce sera un repas parfait pour les fans de Mrunal et Tammana. » Un autre a commenté, « comme son titre, ça va être » Lust Stories « mais regardez le casting inattendu. » La troisième personne a écrit : « Tamanna -Mrunal -Kajal Great Casting ». Quelqu’un a écrit « le casting est très inspirant. J’espère que cela se traduira par de meilleures performances et que la série fonctionnera bien. »

Voir les réactions Twitter

Combien de luxure est 2 beaucoup de luxure? Découvrez par vous-même, car #LustStories2 arrive le 29 juin, uniquement le @NetflixInde! ? #LustStories2OnNetflixpic.twitter.com/XmbE3kvs74 Karan (@_k_rajput) 21 juin 2023

Lust Stories 2 est une anthologie réalisée par divers réalisateurs dont Amit R Sharma, R Balki, Sujoy Ghosh et Konkona Sensharma. Le film est produit par RSVP Movies de Ronnie Screwvala et Flying Unicorn Entertainment d’Ashi Dua qui a également produit la première partie. Lust Stories 2 devrait être diffusé sur Netflix à partir du 29 juin 2023.