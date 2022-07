Bande-annonce de Liger : Vijay Deverkonda apporte son A-game à Bollywood ; laisse les fans en redemander avec sa performance exceptionnelle

Vijay Deverkonda est ici, mesdames et messieurs. L’homme fait la course dans tous les cœurs en ce moment avec son style et son swag dans la bande-annonce la plus attendue de Liger. Quel régal visuel il est dans la bande-annonce. La bande-annonce du film est sortie en plusieurs langues et elle a conquis les cœurs. La bande-annonce commence par la narration de Ramya Krishna qui présente l’homme du film Vijay Devarkonda et la raison de son nom Liger est dite, “Mon fils est un croisement, né d’un lion et d’un tigre”. Vijay est le parfait Liger et il le prouve à chaque cadre.

La bande-annonce de Liger est tout à fait impressionnante

En parlant de l’histoire de Liger, c’est un parcours remarquable d’un chaiwalla qui s’efforce de représenter l’Inde et de remporter le titre MMA malgré tous les obstacles dans la progression. Ananya Panday qui joue sa dulcinée semble mécontente de lui et le trompe. Vijay a l’air convaincant quand il bégaie car c’est l’un des principaux défis auxquels il est confronté dans le film. C’est un voyage plein d’émotions, de hauts et de bas. L’intro élégante de la légende Mike Tyson, suivie de l’échange de dialogue avec Liger est un régal à regarder. Quand Vijay dit : « Je suis un combattant », Tyson, en réponse, dit : « Si tu es un combattant, qu’est-ce que je suis ? Les derniers cadres de Tyson donnant un look de tueur donnent une finition parfaite à la remorque.

Tandis que Ramya Krishna est sacrément impressionnante et elle vous donnera l’ambiance majeure de son personnage Raj Mata de Baahubali. Ananya Panday parvient à attirer votre attention au milieu de ces acteurs talentueux. La bande-annonce est globalement un régal visuel et vous laissera en redemander. La bande-annonce est solide et reçoit un coup de pouce pour sa cinématographie exceptionnelle et sa partition de fond qui mènent à la perfection. La bande-annonce Telugu a été lancée par les mégastars Chiranjeevi et Prabhas tandis que la bande-annonce Hindi sera lancée par le héros Apna Ranveer Singh. Le film est coproduit par Karan Johar et Charmme Kaur et sortira en hindi, télougou, kannada et malayalam le 25 août 2022.