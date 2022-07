Bande-annonce de Liger : Vijay Deverakonda révèle à quel point il avait peur d’affronter Mike Tyson ; dit: ‘Ma mère faisait puja pour moi’

La Ligre La bande-annonce, qui a été publiée plus tôt dans la journée, le 21 juillet, a suscité une réponse fabuleuse dans tous les quartiers. Tout, de l’entrée fringante de Vijay Deverakonda au slogan d’Ananya Panday en passant par les tropes masala de Puri Jagannadh et même l’aperçu de Mike Tyson vers la fin de la bande-annonce et la personnalité féroce de Ramya Krishnan, tout le monde discute longuement du film. L’événement de lancement de la bande-annonce de Mumbai, qui a eu lieu aujourd’hui à Fun Republic, Andheri, a vu Ranveer Singh en tant qu’invité principal, qui, sans prix à deviner, a fait tomber la maison avec son énergie et ses questions aux acteurs et à l’équipe présents sur scène.

La mère de Vijay Deverakonda a fait puja avant d’affronter Mike Tyson

Lorsque la parole a été ouverte à l’énorme contingent médiatique réuni lors du lancement de la bande-annonce de Mumbai Liger, BollywoodLife a interrogé Vijay Deverakonda sur ses peurs, ses angoisses et tout simplement des papillons dans son estomac avant d’affronter l’ancien champion du monde de boxe poids lourd Mike Tyson, qui, à ce jour et même à ce stade de la vie, peut assommer à peu près n’importe qui en un seul coup de poing. Sans hésitation, Vijay a répondu qu’il avait vraiment peur et ne savait pas ce qui allait se passer. Eh bien, vous ne pouvez pas lui en vouloir, n’est-ce pas ? Quiconque a vu un seul combat d’Iron Mike Tyson à son apogée saurait bien d’où il venait.

Charmme Kaur révèle à quel point la mère de Vijay Deverakonda avait peur

La coproductrice Charmme Kaur, qui était également présente à l’époque, a ensuite ajouté que la mère de Vijay Deverakonda n’arrêtait pas de lui demander, ainsi qu’au réalisateur Puri Jagannadh (également l’un des producteurs), de ne pas l’emmener en Amérique pour combattre Mike Tyson et qu’elle a gardé s’inquiétant de ce qui pourrait arriver au visage de son Chinnu (le petit nom de Vijay, affectueusement donné par sa mère). Charmme a ajouté qu’elle et Puri devaient faire un effort supplémentaire pour la convaincre que Vijay irait bien et qu’ils prendraient très bien soin de lui. Vijay a ensuite révélé comment sa mère avait fait plusieurs pujas pendant qu’il était aux États-Unis, en train de tourner avec Mike Tyson, et le fait qu’il soit maintenant assis ici au lancement de la remorque Liger est probablement la preuve que ces pujas ont fonctionné.