Bande-annonce de Liger : les internautes deviennent fous de Ramya Krishnan ; dites: “Les enfants adorent Vijay Deverakonda, les hommes adorent Ananya Panday, les légendes adorent Ramya” [View Tweets]

La Remorque Ligerqui a chuté plus tôt dans la journée, le 21 juillet, a suscité une réponse fabuleuse dans tous les domaines, mais, étonnamment, ce n’est pas le cas Vijay Devérakondala présence à l’écran, Ananya Pandayc’est du foutre ou Puri Jagannadhdirection ou même Mike Tysonl’apparition fugace de vers la fin de la bande-annonce, mais Ramya Krishnanl’avatar féroce de Puri Jagannadh, qui a fait parler le plus de monde du film produit conjointement par Puri Jagannadh, Karan Johar et Charmme Kaur. Découvrez les meilleurs tweets ci-dessous sur Ramya dans Ligre et soyez témoin de la façon dont les internautes deviennent gaga sur elle …

Les internautes deviennent fous de Ramya Krishnan à Liger

Dans #Liger Bande-annonce, je me sens tellement ravi de voir #RamyaKrishnan. Une apparence si puissante que vous ne pouvez pas bouger vos yeux n’importe où. @meramyakrishnan @DharmaMovies@PuriConnects pic.twitter.com/Kic59R0C3F Ashwani Kumar (@BorntobeAshwani) 21 juillet 2022

La seule et unique Lady Mafia de l’industrie du sud de l’Inde ??? Elle est la déesse de féroce ?? Tellement fier et heureux pour toi @meramyakrishnan maman ? #LigerTrailer #LigerHuntsFromAug25th #LigerRoar #VijayDeverakonda #ramyakrishnan pic.twitter.com/4NrN4kgkhP Magesh Kumar (@memageshkumar_) 21 juillet 2022

#RamyaKrishna ?? #LigerTrailer Teaser chusinapati nunchi undey espoirs et Puri direction lo rôles de mère ? pic.twitter.com/aPfgWdPCEn Subbu (@Telangan_poradu) 21 juillet 2022

Superbe?? Se sent complètement nouveau. Je ne m’attendais pas du tout à ça. Mon dieu acteur #Ramyakrishna mam & vos scènes ?? Époustouflant..Tout est NOUVEAU et ce bégaiement, VOUS L’AVEZ TUÉ ?. Puri monsieur marque ???? ? (@Admirer_Niva) 21 juillet 2022

Liger sort le 25 août dans les salles du monde entier.