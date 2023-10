Bande-annonce de Leo : Thalapathy Vijay, Sanjay Dutt, Arjun Sarja font leur marque ; Les fans du « niveau Vera » aux « déçus » donnent un avis mitigé

Bande-annonce de Léo mettant en vedette Thalapathy Vijay, Trisha Krishan, Sanjay Dutt et d’autres célébrités sont maintenant disponibles ! Et mon garçon, c’est une telle extravagance de thriller d’action. Leo est dirigé par Lokesh Kanagaraj qui est connu pour des films tels que Kaithi, Vikram et Maître pour n’en nommer que quelques-uns. Il s’agit de la deuxième collaboration de Lokesh avec l’acteur Vijay Joseph. Les fans attendaient avec impatience Leo, le prochain Univers cinématographique Lokesh. En parlant de la bande-annonce de Leo, découvrez ci-dessous l’aperçu de la star de Thalapathy Vijay.

Leo Trailer out : Thalapathy Vijay sera-t-il vu dans un double rôle ?

Le Bande-annonce de Léo commence par la narration de l’histoire d’un tueur en série. Le tueur en série assassine des gens à gauche et au centre. Et puis, un policier entre en scène en héros, il tire sur le tueur en série. Mais alors que le policier recharge son arme, le tueur en série tente sa chance. Un autre homme récupère l’arme du policier et il tire net sur le tueur en série. Va-t-il tirer ? Nous voyons Thalapathy Vijay dans un autre rôle important. Outre Vijay, Sanjay Dutt, Arjun Sarja et bien d’autres font leur apparition. Il semble que Thalapathy ait un double rôle car il prétend ressembler à une racaille aléatoire dans le film de Lokesh Kanagaraj.

Nous avons également un aperçu de Trisha Krishnan. Elle incarne la femme de Thalapathy Vijay et ils ont même une fille. Vijay est averti de se cacher. Ainsi, lui et sa famille vivent constamment cachés. On voit Trisha l’interroger à ce sujet. Un jour, il perd son sang-froid lorsqu’un voyou attaque sa famille et nous avons un aperçu de son avatar d’action. Nous voyons également Vijay s’effondrer. Il y a plusieurs moments marquants dans le Bande-annonce de Léo.

Regardez la bande-annonce de Leo ici :

Les fans ont une réaction mitigée face au Bande-annonce de Léo

Certains fans deviennent fous et d’autres non. Le canevas visuel du Bande-annonce de Léo est incroyable mais n’a pas impressionné les autres. La BGM ajoute à l’excitation et à l’anticipation à différents moments de la bande-annonce. Thalapathy Vijay a l’air bien, mais Sanjay et Arjun ne sont pas loin derrière lorsqu’il s’agit d’avoir un impact. Certains fans ont adoré la bande-annonce et ont remercié les créateurs pour la même chose. Mais il y en a qui n’ont pas aimé la bande-annonce et ont exprimé leur déception à ce sujet. Découvrez les réactions ici :

#Leo #Leo #Leo Une bande-annonce qui donne la chair de poule dans l’ensemble ? Thalapathie @acteurvijay l’interprète phénoménal est de retour à l’écran ce 19 octobre ?@Dir_Lokesh ne manque jamais de nous impressionner ?? Bonne chance à toute l’équipe pour un succès à succès dans deux semaines à partir d’aujourd’hui ?? #LéoTrailer pic.twitter.com/KagLaZYSEm Maître Hussein ??? (@HussainVJFan) 5 octobre 2023

Fumage à chaud ? Virunthu machi. Vous venez de livrer ce que vous avez promis ?????.#LéoTrailer pic.twitter.com/0mnDQz5pj6 FAN CLUB DE PRABHAS (@BGMI_SHAD) 5 octobre 2023

Le meilleur que nous ayons vu #LéoTrailer ???? Cette fois avec Leo Thalapathy va régner sur le marché de l’Inde du Nord !!!! ???? Déjà un sacré battage médiatique pour Leo dans le public hindi avec bande-annonce, ça va monter en flèche !!!!!!! ? ? Si la sortie du multiplex est min 200cr+ depuis l’Inde du Nord ? ????? #Leo Fans de North Vijay (@NorthVijayFans) 5 octobre 2023

Repose en paix, les haineux#Leo va-t-il gouverner le monde du cinéma ?? On se voit tous dans 2 semaines #Leo #LéoTrailer @acteurvijay pic.twitter.com/c8ur42rlAN (@Sri_Dilani) 5 octobre 2023

Repose en Paix Théâtres ???#LéoTrailer https://t.co/ES60WhGv9s ? ?? ? (@TejeshAB) 5 octobre 2023

Bande-annonce badass Vijay monsieur ?#LéoTrailer Électr k ng (@Electro3274) 5 octobre 2023

Léo déçu ANIL 2.0 ? (@DivaSketch) 5 octobre 2023

#LéoTrailer Déçu On dirait un vijay à double action et une histoire de vengeance habituelle. LCU n’est pas non plus confirmé. Si le scénario n’est pas bon, cela décevra même les fans de Vijay. SRIKANTH (@iamsrikanth) 5 octobre 2023

Coupe de bande-annonce moyenne et pire BGM. Totalement déçu #LéoTrailer ANKITA SWE (@NayanthaaraFF) 5 octobre 2023

En tant qu’ardent #Thalapathie Fan, je suis un peu déçu #LéoTrailer … C’était comme revoir Theri ? J’espère que le film n’est pas le même que Theri ? Et s’ils disent que ce n’est pas LCU par la suite, cela affectera définitivement le box-office du film ?#LéoDu19Octobre #Leo Praveen P (@Praveen96pa) 5 octobre 2023

#Leo #LéoTrailer Déçu – Terrain à partir de #HistoireDeLaViolence – Film autonome À part une excellente réalisation et des bandes-annonces très médiatisées, rien de nouveau. Mieux vaut garder des attentes faibles pour le film. J’espère que mes opinions se révéleront fausses à la sortie du film. Joe Vinil (@joevinil) 5 octobre 2023

Bande-annonce et musique strictement moyennes lokesh-anirudh Pour la première fois, ce duo m’a déçu. J’avais de grands espoirs en eux. #LéoTrailer John Shelby (@johnaintfake) 5 octobre 2023

Déçu par #LéoTrailer Honnêteté, rien de nouveau. Ressemble à un vieux film et aucune ambiance du tout. Letch (@LetchmanK) 5 octobre 2023

Très très déçu du #LéoTrailer @acteurvijay a beaucoup de fans de la jeune génération et parler de Thev**ya paiyan dans la bande-annonce est tout simplement trop. Ultra Magnus (@NewDawn8) 5 octobre 2023

#Léotrailer Pas à la hauteur Déçu Sais Tarakian ? (@Chinthimisaina1) 5 octobre 2023

Gomalala yna visuel ??? Dialogue veri ????? #LéoTrailer Thalaiva ????? ??????? ?? (@Itz_Arul_JD) 5 octobre 2023

Leo va être un super hit, un grand fan de #Vijaythalapathy #LéoTrailer pic.twitter.com/lFvUXPCIbs sid (@sidforCA) 5 octobre 2023

Trailer Cutz a envoyé des frissons dans la colonne vertébrale les secondes ont explosé BIG WIN Manoj Visuals Ulti ???? @Dir_Lokesh #LéoTrailer C (@coolboy_Sarkar) 5 octobre 2023

Excellente coupe de remorque ? Loki marque une prise et des visuels élégants #LéoTrailer AlwaysCharanist (@avndec31) 5 octobre 2023

Bande-annonce de Léo : Les créateurs dévoilent l’affiche du personnage de Trisha Krishnan

Juste quelques instants avant le Bande-annonce de Léo a été lancé, les créateurs ont supprimé l’affiche de Trisha du film. L’actrice est en face de Thalapathy Vijay. Leo. Sur l’affiche, on voit Trisha avoir peur. Il y a aussi du sang éclaboussé. Trisha a l’air choquée et il y avait une très bonne raison derrière cela. Nous avons pu en être témoins dans le Bande-annonce de Léo.