Bande-annonce de la saison 4 de « Umbrella Academy »: le compte à rebours final des Hargreeves

Netflix a publié la bande-annonce de la quatrième et dernière saison de sa série de super-héros « The Umbrella Academy ». Les images, sur l’air de la chanson européenne de 1986 « The Final Countdown », montrent les frères et sœurs Hargreeves sortir de leur vie habituelle, se préparant à se regrouper une dernière fois.

Basée sur la série de romans graphiques écrite par Gerard Way et illustrée par Gabriel Bá, la série bien-aimée suit une famille de frères et sœurs adoptés dotés de super pouvoirs œuvrant pour empêcher la fin du monde. Cette saison, les Hargreeves sont confrontés à une nouvelle épreuve : vivre une vie normale. La saison 3 a vu les frères et sœurs perdre leurs super pouvoirs après une réinitialisation complète de l’univers.

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya et Colm Feore reviennent tous dans la série. Ben Hargreeves de Min utilise ses tentacules ressemblant à une pieuvre pour projeter un ennemi lors d’une scène de combat dans la bande-annonce.

Nick Offerman, Megan Mullally et David Cross rejoignent le casting original pour la dernière saison. Offerman et Mullally incarnent les Drs. Gene et Jean Thibedeau, professeurs de collège communautaire du Nouveau-Mexique qui souffrent d’un déjà-vu extrême. Cross incarne Sy Grossman, propriétaire d’entreprise et père de famille timide, qui cherche désespérément à renouer avec son ex-fille.

« The Umbrella Academy » a sorti ses derniers épisodes sur Netflix en juin 2022, lors de la sortie de la troisième saison. L’émission a fait ses débuts en 2019, avec sa deuxième saison diffusée l’année suivante.

Steve Blackman a développé la série et est producteur exécutif et showrunner. Jesse McKeown, Mike Richardson, Keith Goldberg, Scott Stuber et Beau Bauman sont également producteurs exécutifs. Way et Bá sont co-producteurs exécutifs. La série est produite pour Netflix par UCP.

La dernière saison de six épisodes sera diffusée sur le streamer le 8 août. Regardez la bande-annonce ci-dessous.