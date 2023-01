Bande-annonce de la saison 3 de ‘The Mandalorian’: Regardez – Hollywood Life

Disney a enfin publié la bande-annonce de la saison 3 de Le Mandalorien le 16 janvier, lors du match NFL Wild Card de lundi entre les Cowboys et les Buccaneers, donnant Guerres des étoiles les fans ont un aperçu de ce que Mando et Baby Yoda vont faire ensuite. Les images de la nouvelle saison, qui seront diffusées le 1er mars sur Disney +, présentent Pedro Pascalle chasseur de primes face aux conséquences du retrait de son casque.

Suite Disney+

On a dit à Din Djarin qu’il n’était “plus un Mandalorien” à cause de l’incident du casque, mais dans la saison 3, les téléspectateurs le trouveront cherchant à récupérer son statut en visitant les “eaux vives” dans les mines sous Mandalore. Lors de la description de la saison 3, Disney a déclaré: «Les voyages du Mandalorien à travers le Guerres des étoiles galaxie continuer. Autrefois chasseur de primes solitaire, Din Djarin a retrouvé Grogu. Pendant ce temps, la Nouvelle République lutte pour éloigner la galaxie de sa sombre histoire. Le Mandalorien croisera d’anciens alliés et se fera de nouveaux ennemis alors que lui et Grogu poursuivront leur voyage ensemble.

Le premier teaser de la saison 3 est sorti à la D23 Expo en septembre 2022. La nouvelle saison mettra en vedette les retours de Carl Météos comme Greef Karga, Giancarlo Esposito comme Moff Gédéon, Amy Sédaris comme Peli Motto, et Katee Sackhoff comme Bo-Katan Kryze. Gina Carano ne reviendra pas en tant qu’ancien soldat de choc rebelle Cara Dune. Lucasfilm/Disney a licencié Gina à la suite de publications offensantes sur les réseaux sociaux en février 2021.

Lorsque la saison 2 de la série à succès s’est terminée, Baby Yoda a quitté Mando pour aller s’entraîner avec Luke Skywalker, joué par un vieilli numériquement. Marc Hamil. Mando et Baby Yoda réunis dans la série dérivée Le Livre de Boba Fett.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Les fans sont tellement excités de voir ce qui va suivre dans le Guerres des étoiles univers dans cette prochaine saison de Le Mandalorien. Une autre série dérivée, Ahsokamettant en vedette Rosario Dawson en tant qu’ancien Jedi Padawan d’Anakin Skywalker, sortira également en 2023 sur Disney +.

Lien connexe Lié: Série “Ironheart” : tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le nouveau spectacle Marvel

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.