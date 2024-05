Bande-annonce de la saison 3 de « The Bear »: Jeremy Allen White revient

Insérez votre « oui, chef ! » blague de choix ici : l’acteur principal exceptionnel dans une série comique Jeremy Allen White est de retour en tant que restaurateur névrotique préféré du streaming dans la bande-annonce de la saison 3 de « The Bear ».

Créée par Christopher Storer, la série primée aux Emmy revient le 27 juin avec les 10 épisodes disponibles simultanément pour regarder en frénésie sur Hulu. Les événements reprennent là où la deuxième sortie de la série s’est arrêtée, avec Richie (gagnant des Emmy Ebon Moss-Bachrach) et Sydney (gagnante des Emmy Ayo Edebiri) sortant davantage de leurs coquilles autrefois auto-imposées tandis que Carmy se retire davantage dans l’anxiété de son travail et loin du chagrin de perdre son amour pour Claire (Molly Gordon). Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson et Oliver Platt complètent le casting.

The Bear, qui n’est plus un charmant restaurant caché mais un véritable établissement gastronomique, est désormais un partenariat entre Sydney et Carmy : une relation préférée des fans qui risque d’être mise encore plus à l’épreuve à mesure que les deux hommes reprennent le partage. succès et vapeur psychologique. (Est-ce que c’est du sarcasme dans la voix de Syd ? « Non non Non, » plaisante-t-elle dans la bande-annonce. « Pas de sarcasme. Snark. Mépris même.)

Le communiqué de presse officiel indique : « Chaque jour, dans le secteur de la restauration, c’est une bataille perdue d’avance. Carmy se surpasse plus que jamais et exige l’excellence de son équipe, qui fait de son mieux pour être à la hauteur de son intensité… Nos chefs ont appris que chaque seconde compte, mais cette saison, nous découvrirons s’ils ont ce qu’il faut pour y parvenir. demain. »

Déjà à un point d’ébullition dans la finale de la saison 2 (rappelez-vous le chef cuisinier enfermé dans un congélateur), les cousins ​​Carmy et Richie semblent également être à l’écart. Un geste tendu impliquant une piñata – évocateur des leçons que Richie a apprises lors de sa formation de maître d’hôtel sous la star invitée Olivia Colman la saison dernière – semble voir le besoin de contrôle du chef stressé s’opposer à la nature imparfaite de faire quelque chose d’aussi éphémère que nourriture spéciale à la grande frustration de Richie. Ajoutez à cela sa désapprobation évidente quant à la façon dont Carmy considère sa famille et vous avez tous les ingrédients pour un autre flambé émotionnel de la série comique exceptionnelle de 2023.

« The Bear » a remporté 10 Emmy Awards à ce jour (13 nominations), dont celui du meilleur acteur principal dans une série comique pour White, du meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique pour Moss-Bachrach et du meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique pour Edebiri.

La saison 3 de « The Bear » débute le 27 juin sur Hulu. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.