Bande-annonce de la saison 2 de « Turning The Tables With Robin Roberts »

Elle est de retour! « Renverser les rôles avec Robin Roberts » reviendra pour la saison 2 sur Disney + le mois prochain. Le streamer vient de déposer une bande-annonce incroyable pour prévisualiser ce qui nous attend.

La saison en quatre épisodes de Prix ​​Emmy-la série gagnante de Disney Branded Television sera présentée en première sur Disney + le mercredi 15 mars, à l’occasion du Mois de l’histoire des femmes. Robin Roberts, co-présentateur d’ABC “Bonjour Amérique,” héberge et produit la série, avec LeBron James et The SpringHill Company. La première saison de la série, qui a remporté le Daytime Emmy 2022 pour un talk-show informatif exceptionnel, est désormais diffusée sur Disney +.

Dans la deuxième saison, Roberts devient personnel avec un nouveau groupe de femmes emblématiques d’Hollywood, où elles révèlent de nouvelles perspectives sur leurs incroyables voyages sur leur chemin vers un but. Chaque épisode présente des conversations profondément émouvantes et inspirantes centrées sur des sujets réels, notamment la grâce, l’épanouissement, la certitude et la communauté. Les femmes détaillent les luttes qu’elles ont dû affronter au cours de leur parcours vers la célébrité dans un environnement sûr et réconfortant : le canapé de votre meilleur ami ! Écoutez des histoires inédites sur la façon dont ces pionniers, d’une athlète olympique médaillée d’or à une actrice lauréate d’un Emmy Award, se sont retrouvés face à face avec leur vulnérabilité, leur authenticité et leur intuition pour créer de la place pour l’expansion et l’évolution.

Les invités de cette saison incluent Brooke Shields, Chloe Kim, Chrissy Metz, Dionne Warwick, Hayley Kiyoko, Kelly Osbourne, Kyla Pratt, Loni Love, Marsai Martin, Rita Wilson, Sheryl Lee Ralph et Yaya DaCosta. Chaque femme apporte sa perspective unique, et la diversité des expériences s’étend au-delà du canapé jusque derrière la caméra. En plus de Roberts et James, la série est produite par une incroyable équipe de femmes, BIPOC, et des membres de la communauté LGBTQ+.

“Des émissions et des histoires comme celles-ci sont si importantes à raconter, car elles donnent une loupe à divers conteurs et nous connectent avec des personnes du monde entier qui ont les mêmes difficultés”, déclare le producteur exécutif et animateur Roberts.

Les sujets d’épisode présentés dans la série sont les suivants :

la grâce

Robin Roberts a une conversation intime avec le comédien hilarant Loni Love, l’actrice/chanteuse Chrissy Metz et la personnalité de télévision bien-aimée Kelly Osbourne sur la découverte et la grâce. N’ayant pas peur de poursuivre leur vocation, ces femmes ont dû se valider à maintes reprises à travers les nombreux chapitres de leur vie et de leur carrière. Découvrez comment ces femmes aux multiples facettes ont transformé leurs expériences de jugement et leurs sentiments de défaite en une énergie qui a transformé leur vie et leur carrière en leurs rêves les plus fous.

Accomplissement

Robin Roberts s’assoit avec l’actrice/chanteuse Rita Wilson, l’actrice Kyla Pratt et la médaillée d’or olympique en snowboard Chloe Kim pour discuter de vivre leur vérité avec intention. Ces femmes ont surmonté les pressions de leur industrie et sont passées d’enfants stars à adultes en puisant dans leurs forces pour trouver le bonheur. Le dévouement au travail intérieur, la recherche d’équilibre et la confiance en soi ont conduit chacune de ces femmes sur leur propre chemin. Ils se concentrent sur le fait de vivre leur version de l’épanouissement… mais que signifie vraiment l’épanouissement ?

Certitude

Robin Roberts explore la confiance et la certitude avec le GRAMMY Award®-l’extraordinaire artiste lauréate Dionne Warwick, l’actrice/mannequin Yaya Dacosta et l’actrice/chanteuse Hayley Kiyoko. Regardez ces femmes se connecter pendant qu’elles discutent de leur engagement envers le chemin qui les a aidées à découvrir qui elles sont et qui elles veulent être. Bien que tous les trois soient arrivés à leurs versions de confiance et de certitude. Comment ont-ils trouvé le chemin pour y arriver ?

Communauté

Robin Roberts devient personnel avec les actrices Marsai Martin, Brooke Shields et Sheryl Lee Ralph. Ces femmes ont poursuivi leur rêve dès leur plus jeune âge et sont liées par leur amour et leur engagement envers la performance. En surmontant les pressions sociétales, les attentes, la malhonnêteté et la peur, ils ont simultanément possédé leur vie, leur histoire et leur carrière. À travers tout cela, ils trouvent du réconfort dans la construction, le soutien et le soutien de leurs communautés. Alors qu’ils passent à de nouvelles saisons de leur vie, comment assurent-ils leur longévité ?

« Turning the Tables with Robin Roberts » est produit par Rock’n Robin Productions et The SpringHillCompany. La série a été développée à l’origine par Roberts et Philip Byron, vice-président senior de SpringHill pour Unscripted and Documentaries. Roberts et Reni Calister sont producteurs exécutifs pour Rock’n Robin Productions. LeBron James, Maverick Carter, Jamal Henderson et Philip Byron sont les producteurs exécutifs de SpringHill, avec la co-productrice exécutive Courtney Whitaker. Kadine Anckle est la showrunner et la productrice exécutive.