Bande-annonce de la réunion “Les vraies femmes au foyer de Dubaï”

Les dames de “The Real Housewives of Dubai” ont récemment tenu leur réunion et entre se faire griller par Andy Cohen, elles ont servi des regards et ont répondu à [very messy] rumeurs.

Les femmes au foyer en vedette dans la 11e franchise de Bravo ; Nina Ali, Chanel Ayan, Caroline Brooks, le Dr Sara Al Madani, Lesa Milan et Caroline Stanbury se sont assises non seulement pour récapituler leur saison, mais aussi pour jeter de l’ombre.

Naomi Campbell appelle à la réunion #RhoDubai

Une bande-annonce publiée pour la réunion montre nul autre que Naomi Campbell appelant pour parler au patron de Bravo Andy Cohen de son amour pour son compatriote mannequin Chanel Ayan.

“Vous êtes la meilleure chose dans cette émission”, dit Campbell à Ayan. “Merci”, répond Ayan. “Ne laissez personne ébouriffer vos plumes”, ajoute Campbell, ce à quoi Andy Cohen plaisante; “Elle a beaucoup de plumes”, faisant référence à la robe Michael Cinco d’Ayan.

#RhoDubai Reunion présente Jeffrey Epstein et des allégations d’escorte

Non seulement les dames ont reçu un appel téléphonique légendaire, mais elles ont également jeté une ombre légendaire avec des accusations sur le carnet de Jeffrey Epstein et des rumeurs selon lesquelles quelqu’un serait une escorte. À un point chaud de la réunion, Lesa Milan accuse Caroline Stanbury d’être dans le “petit livre noir” de Jeffrey Epstein qui contenait les coordonnées de plus de 1 000 célébrités et politiciens.

“Concentrez-vous sur le fait d’être dans le carnet de Jeffrey Epstein !” Milan dit à Stanbury qui est sorti avec le prince Andrew, quelqu’un qui aurait été dans le livre. “Êtes-vous dans le livre de Jeffrey Epstein?” Andy Cohen demande à Stanbury alors qu’elle semble juste hausser les épaules.

Plus tard, Stanbury applaudit et accuse Milan d’être une “ancienne escorte”, ce que Milan a suivi et nié sur Twitter.

“Mon quoi?” elle a répondu à une photo qui, selon quelqu’un, la présentait avec un John. “Jamais de ma vie j’ai été une escorte”, a écrit l’ancien de College Hill. “Je n’ai même jamais eu une aventure d’un soir ou couché avec quelqu’un lors du premier rendez-vous !”

Les choses deviennent définitivement désordonnées!

Jetez un œil à la réunion #RHODubai ci-dessous.

La finale de la saison de The Real Housewives of Dubai est diffusée mercredi à 21h00 ET sur Bravo, avec la première partie de la réunion à suivre le 31 août.