Bande-annonce de la mi-saison de “Basketball Wives”

Les dames de Épouses de basket-ball sont de retour et il reste encore beaucoup à déballer dans la saison 10 !

VH1 annonce officiellement la première mi-saison de la série préférée des fans. Reprenant là où la saison s’est arrêtée, Épouses de basket-ball premières de la dixième saison Lundi 13 février à 20 h HE/PT et il dispose d’une gamme d’étoiles, y compris Angel,

Brandy,

Britannique,

Brooke,

Duffey,

Jacky,

Jenifer,

et la Malaisie.

Un communiqué de presse rapporte que lors de la première mi-saison, les dames reviennent sur le terrain avec tout le monde “se sentant plus fort et plus proche l’un de l’autre que jamais”.

«La loyauté est profondément ancrée au sein du groupe, mais même les amitiés les plus solides font face à des obstacles dans la vie, l’amour, les relations, les conflits et tout le reste, mettant leurs liens à l’épreuve. Et lorsque des fissures et des fractures commenceront à apparaître, leur équipe de rêve deviendra-t-elle bientôt un cauchemar ? Les dames se rendent vite compte qu’elles doivent compter sur elles-mêmes et les unes sur les autres s’il y a une chance de gagner ce match.

Jennifer Williams est apparemment heureuse dans sa nouvelle relation, mais les autres dames font face à un sérieux drame.

“Je fais toujours face à des accusations de fraude”, admet un Brittish Williams portant un moniteur de cheville dans la bande-annonce. “Je pourrais aller en prison.”

Pendant ce temps, Brook est en larmes en discutant de problèmes familiaux.

« Mon mari a brisé toute notre famille », dit-elle.

La bande-annonce montre également que la Malaisie veut juste être laissée seule et avertit les gens de rester en dehors de ses affaires pendant que son ancienne amie Brandi a du boeuf avec Duffey.

« Tu es bizarre ! » se lamente la femme.

Il y a aussi un clip montrant une demande en mariage sur la plage et Jackie Christie ayant une confrontation.

« Puisque vous voulez la fumée, j’apporte tout le feu », dit Jennifer Williams.

Découvrez la bande-annonce de mi-saison ci-dessous.

Regarderez-VOUS Basketball Wives lors de sa première le lundi 13 février à 20 h HE / PT sur VH1?

“Basketball Wives” est produit par Truly Original et Shed Media. De Truly Original, les producteurs exécutifs sont Steven Weinstock, Glenda Hersh, Lauren Eskelin, Lorraine Haughton-Lawson, Julie “Bob” Lombardi, Yessica Garcia et Katie Sole. Shaunie Henderson est également productrice exécutive. Pour VH1, Jennifer Aguirre, Paula Aranda et Kenny Loeliger-Myers sont producteurs exécutifs avec Angela Liao en tant que responsable de la production.

