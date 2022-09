Daniel Craig fait face à un nouveau casse-tête et à une liste de suspects vedettes dans la bande-annonce délicieusement mortelle de Knives Out 2. Mais whodunnit?

Première au Festival du film de Toronto ce week-end avant d’ouvrir dans les salles en novembre, puis de diffuser sur Netflix le 23 décembre, la suite est officiellement intitulée Glass Onion: A Knives Out Mystery. Le teaser s’ouvre sur des boîtes de puzzle se déroulant sous une version sinistre de Habanera de Bizet, avant d’apercevoir une équipe hétéroclite de marginaux potentiellement meurtriers (dans d’excellentes tenues).

Le maître détective de Craig, Benoit Blanc, a été vu pour la première fois dans le Film de mystère sur le meurtre de 2019 Knives Outet cette fois, il se rend en Grèce pour enquêter sur Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson et Dave Bautista avec une arme à feu dans ses Speedos.

Scénariste et réalisateur Rian Johnson, également connu pour les années 2017 Star Wars : Les Derniers Jedia déclaré qu’il voulait imiter l’auteur séminal du polar Agatha Christie en faisant en sorte que chaque nouvelle aventure cinématographique de Blanc ressemble à un nouveau livre avec un ton distinct.

Netflix aurait payé 450 millions de dollars pour les droits de deux suites de Knives Out après que l’original ait été un succès surprise plus de 300 millions de dollars dans le monde contre un budget de 40 millions de dollars. Cela a également valu à Johnson un Nomination aux Oscars 2020 du meilleur scénario original.

“Knives Out rassemble joyeusement des tropes familiers du genre polar et les remanie”, Richard Knightwell de CNET écrit dans une critique de Knives Out. “Johnson montre ses cartes avec un tour de passe-passe vertigineux, révélant des rebondissements qui reviennent sans cesse sur l’impossibilité du meurtre et un nœud coulant qui se resserre autour du personnage que nous aimons le plus.”