Bande-annonce de Jawan : Shah Rukh Khan, le film d’Atlee battra les records de la première journée de Pathaan ; Les vacances de Janmashthami à ajouter aux collections Toofani

Enfin, la bande-annonce de Jawan est sortie. Shah Rukh Khan est prêt à séduire le public dans le style masala du sud de l’Inde. Tout le monde est ravi de la bande-annonce pleine de puissance mettant en vedette des stars comme Nayanthara, Vijay Sethupathi et Deepika Padukone. La direction et la vision d’Atlee de présenter Shah Rukh Khan dans un style aussi massif sont applaudies. Comme nous le savons, le secteur du cinéma surveille à l’avance le nombre de billets vendus. Le film a reçu une réponse fabuleuse au Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne les réservations. Maintenant, tous les regards sont tournés vers la question de savoir si cela battra les records de la journée d’ouverture de Pathaan.

Jawan va-t-il battre les records de Pathaan ?

La bande-annonce a enthousiasmé tout le monde pour le film. Même les neutres discutent de la façon dont Atlee a fait ressortir une autre facette de Shah Rukh Khan. Les experts commerciaux estiment que Jawan gagnera plus de Rs 57 crores dès le premier jour, ce qui était le record de Pathaan. Janmashthami sera célébré pendant deux jours en Inde et bénéficiera de prestations de vacances. Alors que Pathaan a gagné deux crores de roupies à partir d’autres langues, Jawan devrait être beaucoup plus gros. L’élément sud du film est fort et Atlee, Vijay Sethupathi et Nayanthara ont leurs propres grandes bases de fans. Beaucoup estiment que la journée d’ouverture de Jawan se situe autour de Rs 75 crores avec Rs 15 crores venant du marché du Sud.

Tempête de Jawan : Shah Rukh Khan gagne Chennai

Les cinéphiles du sud de l’Inde sont ravis de voir à quel point l’équipe de Jawan adore Shah Rukh Khan. Atlee a dit qu’il était comme une figure paternelle pour lui. Il a révélé sa réaction lorsqu’il lui a parlé de la grossesse de sa femme Priya Mohan. Anirudh Ravichander a déclaré qu’il parlait à Shah Rukh Khan presque tous les jours. Il semble même maintenant qu’ils parlent sur Face Time. SRK a dit qu’Anirudh est comme son propre fils. Même les techniciens ont remercié Shah Rukh Khan pour le tournage à Chennai et pour avoir fourni un emploi à plus de 3 000 cinéastes de la ville. Les fans de Shah Rukh Khan souhaitent désormais qu’il fasse davantage de films dans le Sud.

Shah Rukh Khan participera à un événement à Dubaï avec Atlee et son équipe

La bande-annonce sera diffusée ce soir sur Burj Khalifa. Il y a une petite représentation pour tous les fans des Émirats arabes unis. Même si Jawan gagne Rs 500 crores, ce sera un franc succès. Mais le commerce ne prédit rien de moins que Rs 800 crores pour l’acteur.