Bande-annonce de Jaane Jaan : Kareena Kapoor Khan a CETTE plainte auprès des gens qui ont l’impression qu’elle ne joue pas des rôles intenses

Kareena Kapoor Khan fait ses débuts en OTT avec Jaane Jaan et la bande-annonce a laissé le public impressionné et impatient. Les fans sont époustouflés par Bebo dans le rôle de Maya D’Souza dans l’original de Netflix. Kareena sera vue dans un avatar jamais vu auparavant et c’est quelque chose qui a laissé beaucoup intrigués. Lors du lancement de la bande-annonce de Jaane Jaan, Bebo a mentionné qu’elle était enthousiasmée par ses débuts sur OTT et qu’elle n’était pas nerveuse il y a 23 ans lors de son entrée à Bollywood, mais qu’elle ressent maintenant la nervosité.

Kareena Kapoor a une plainte !

Bebo a également révélé qu’elle avait cette grosse plainte de la part de personnes qui ont l’impression qu’elle ne joue pas de rôles intenses. Parlant de l’intensité de son rôle dans le nouveau film Jaane Jaan, Kareena a déclaré: « J’ai également joué des rôles intenses plus tôt, mais les gens ne s’en souviennent pas, aap log sirf Pooh aur Geet ko yaad rakhte ho. »

Kareena, qui a changé la donne depuis le début et qui a relevé des défis, a été interrogée sur les raisons qui l’ont poussé à reprendre Jaane Jaan : « Il n’y avait aucune réflexion derrière cela. Un acteur cherche toujours à faire quelque chose de différent, pour moi, c’est comme si Les gens se souviennent encore de moi sous le nom de Pooh ou Geet et font avancer ces personnages, mais j’essaie depuis le début. » Elle a rappelé à tout le monde ses films Yuva, Omkara, Chameli, où elle a joué des rôles intenses et a réussi chaque image.

Saif Ali Khan a dit à Kareena de prendre son travail au sérieux

Lors du lancement de la bande-annonce, Kareena a également mentionné comment Saif Alia Khan lui avait dit d’être très prudente et sérieuse dans son travail car elle travaillait avec des talents comme Vijay Varma et Jaideep Ahlawat. Elle a dit que son mari avait adoré le film et qu’il avait hâte que le public la voie dans un avatar jamais vu auparavant. Jaane Jaan sortira le jour de l’anniversaire de Kareena Kapoor Khan, soit le 21 septembre 2023 sur Netflix.