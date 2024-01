Bande-annonce de Ghostbusters Frozen Empire : Paul rejoint l’équipage d’origine pour combattre le méchant | Hollywood

Une nouvelle bande-annonce de Ghostbusters : Frozen Empire a été publiée par Sony Pictures Entertainment sur sa chaîne YouTube. Dans le prochain film, la famille Spengler retournera à la caserne des pompiers de New York, là où tout a commencé. La bande-annonce de plus de deux minutes montrait qu’ils faisaient équipe avec les Ghostbusters originaux. (Lire aussi | Revue de Ghostbusters Afterlife)

Bande-annonce de SOS Fantômes : Empire Gelé

Une image tirée de la bande-annonce de Ghostbusters Frozen Empire.

Ils ont développé un laboratoire de recherche top secret pour faire passer les fantômes au niveau supérieur. Mais lorsque la découverte d’un ancien artefact libère une force maléfique, les nouvelles et anciennes équipes de Ghostbusters uniront leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d’une seconde ère glaciaire, en arrêtant une nouvelle entité : le Death Chill.

En savoir plus sur le nouveau méchant : The Death Chill

Le Death Chill est accompagné d’une armée de fantômes. La bande-annonce montrait des pics de glace au sol dans une ville de New York gelée. Le nouveau méchant pourrait être plus dangereux que Gozer. Slimer est vu à la fin. Les versions plus petites de Stay Puft Marshmallow Man suggèrent que des fantômes familiers pourraient également revenir, même au sein de l’armée de Death Chill.

La bande-annonce laisse également entendre que l’organisation Ghostbusters pourrait éventuellement être contrainte de fermer ses portes. Ils combattront cependant Death Chill pour prouver leur importance dans la protection de New York.

À propos de SOS Fantômes : L’Empire La Reine des Neiges

Le film fait suite à Ghostbusters : Afterlife (2021), mettant en vedette des personnages de retour et un nouveau méchant. Le nouveau film a été réalisé par Gil Kenan. Il a été écrit par Gil et Jason Reitman. Il est basé sur le film Ghostbusters de 1984, un film d’Ivan Reitman écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis. Ghostbusters : Frozen Empire a été produit par Ivan Reitman, Jason Reitman et Jason Blumenfeld.

Casting de SOS Fantômes : Empire Gelé

Le film met en vedette Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O’Connor, Logan Kim, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson et Annie Potts. Ghostbusters : Frozen Empire sortira en salles le 22 mars 2024.

