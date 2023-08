Bande-annonce de Ghoomer : Abhishek Bachchan et Sayami Kher promettent des performances puissantes et une histoire émouvante

Le moment tant attendu est arrivé ! La bande-annonce très attendue du prochain film Ghoomer a enfin été dévoilée, offrant un aperçu captivant d’un monde d’émotions, d’inspiration et de narration transformatrice. Ce chef-d’œuvre cinématographique réunit les talents exceptionnels d’Abhishek Bachchan, du réalisateur visionnaire R. Balki, et de l’immensément doué Saiyami Kher, promettant de redéfinir le paysage des films sportifs en Inde.

Dans cette aventure pionnière, Abhishek Bachchan campe le rôle d’un entraîneur dont la vie prend un tournant inattendu lorsqu’il croise la route d’un sportif paraplégique, brillamment interprété par Saiyami Kher. Ensemble, leur voyage se déroule au milieu de défis sociétaux et de luttes personnelles, tous guidés par les prouesses narratives distinctives du réalisateur R. Balki. Leur performance dans la bande-annonce semble puissante et donne une montée d’adrénaline à celui qui la regarde. L’histoire émotionnelle va en inspirer plus d’un. Abhishek Bachchan est un acteur polyvalent qui n’a pas besoin d’être présenté et il prouve une fois de plus qu’il est un acteur de finesse avec cette bande-annonce.

Regardez la vidéo ici :

La bande-annonce présente des performances puissantes d’Abhishek et de Saiyami, évoquant des moments de chagrin, de détermination et d’espoir. Le style caractéristique du réalisateur R. Balki tisse de manière transparente leurs récits, invitant les téléspectateurs à se lancer dans un voyage transformateur qui remet en question les notions préconçues.

Alors que la bande-annonce de Ghoomer met l’Internet en effervescence, elle promet de redéfinir les films sportifs en Inde. Le film, réalisé par le célèbre R. Balki connu pour des œuvres comme Cheeni Kum, Paa et Pad Man, met en vedette Abhishek Bachchan et Saiyami Kher dans les rôles principaux. Notamment, Shabana Azmi et Angad Bedi livrent des performances cruciales, tandis que le légendaire Amitabh Bachchan fait ses débuts en tant que commentateur. De plus, le film présente Shivendra Singh et Invaka Das dans leurs premiers rôles.

Ghoomer est une création conjointe de Hope Productions et Saraswati Entertainment, réalisé par R. Balki. Marquez vos calendriers, car ce film prometteur entrera en salles le 18 août 2023.