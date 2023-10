Bande-annonce de Ganapath : Tiger Shroff et Kriti Sanon obtiennent le soutien des fans ; des effets visuels et des séquences d’action incroyables impressionnent

Shroff tigre et Kriti Sanon vedette Ganapath : Un héros est néLa bande-annonce de est sortie aujourd’hui. Le film a été le plus attendu et les fans ont finalement pu en avoir un aperçu aujourd’hui. La bande-annonce est toujours une partie importante du film car elle décide du déroulement du film. Les gens regardent souvent la bande-annonce et décident ensuite de se tourner uniquement vers le film. Si la bande-annonce est impressionnante, le film fait définitivement de son mieux au box-office. Et, GanapatheLa bande-annonce de a fait le travail.

Oui, la bande-annonce a été assez impressionnante. La bande-annonce donne un aperçu de la société dystopique et de la manière dont le personnage de Tiger protégera les gens des mauvaises choses. Tiger est vu impliqué dans des scènes d’action étonnantes et plus tard, nous voyons Kriti Sanon dans un avatar jamais vu auparavant.

Elle se présente sous la forme d’une experte possédant une excellente connaissance du nunchaku (sorte d’arme). Amitabh Bachchan semble également impressionnant dans son rôle. Il a toujours été le meilleur et ce rôle est différent de ce qu’il a déjà joué pendant tant d’années.

Les fans ont adoré la bande-annonce du film et ont tous loué les performances de Tiger, Kriti et Big B. Le public a également adoré les VFX utilisés et les séquences d’action. Tiger a été très bon avec les scènes d’action et le nouvel avatar de Kriti est assez impressionnant.

Les fans louent la bande-annonce de Ganapath

L’un des utilisateurs de Twitter a écrit : « #GanapathTrailer est disponible maintenant ! #GanapathPart1 Avec des visuels VFX époustouflants et des séquences d’action qui donnent la chair de poule, ce film établit une nouvelle norme pour le cinéma indien. Sans aucun doute, #Ganapath Trailer est la meilleure bande-annonce de l’année.# TigerShroff #KritiSanon #FansLaunchGanapathTrailer. »

Un autre utilisateur a écrit : « #GanapathTrailer est disponible maintenant !! #KritiSanon dans un avatar jamais vu auparavant…#MeetJassi

Elle est féroce. Elle est imparable. Elle est prête à tuer…#Ganapath en salles ce Dussehra, le 20 octobre. #TigerShroff #Trending #GanapathOn20thOctober #GanapathPart1 #Bollywood »

L’un d’eux a également écrit : « #GanapathTrailer est grandiose. De bons effets visuels et visuels et un excellent concept. De l’action chargée. J’attends avec impatience de regarder ce film. #TigerShroff #KritiSanon. »

Un utilisateur sur Youtube a commenté la bande-annonce : « Ganapath va battre des records !! Box Office Be Ready. » Un autre a commenté : « Tiger et Kriti le tuent dans chaque scène. »

Ganapathe devrait sortir en salles le 20 octobre de cette année en hindi, tamoul, telugu, malayalam et kannada.