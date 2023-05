Bande-annonce de Gadar: les fans de Sunny Deol et d’Amrish Puri vont se régaler sur grand écran alors que le film emblématique sort en salles

Gadar sort en salles le 9 juin et les fans sont ravis. Ce blockbuster emblématique mettant en vedette Sunny Deol et Amrish Puri a marqué l’histoire du cinéma indien, et les fans attendent avec impatience de voir comment le film se déroulera dans les salles. Et pour ceux qui n’ont pas regardé Gadar jusqu’à présent, en particulier la génération Z, qui n’ont vécu que les blagues de Sunny Deol tirant la pompe à main au Pakistan et peuvent être témoins de ce moment emblématique par eux-mêmes, ils comprendront que la scène est plus que des mèmes. et pourquoi Sunny Deol était le héros d’action OG de cette époque, et regarder à nouveau le méchant emblématique Amrish Puri dans les théâtres sera un délice. Et c’est définitivement le voyage nostalgique que Sunny Deol et Ameesha Patel vous emmèneront.

Regardez la vidéo de bande-annonce de Gadar qui vous laissera excité et ravi pour Gadar 2 qui sortira le 11 août 2023.

Les créateurs de Gadar ont prévu de rééditer le film OG pour un rappel de mémoire pour les fans, car Gadar 2 est sur le point de sortir bientôt et le casting vedette a même terminé le tournage du film. Ce film a relancé la carrière d’Ameesha Patel, et jusqu’à ce jour, les fans l’appellent Sakina. La nouvelle bande-annonce de Gadar est de mieux en mieux et vous fera résister à regarder le film dans les salles maintenant. Eh bien, si vous êtes un fan de Sunny Deol, vous ne pouvez pas manquer de regarder ce film emblématique dans les salles, mais si vous êtes un fan d’action réelle et brute dans le style typique de Bollywood, vous ne pouvez manquer pour rien au monde la réédition de Gadar.

Les fans deviennent fous après avoir regardé la bande-annonce et affirment que des films comme Gadar régnaient sur le cinéma indien, et ils sont heureux que ce vieux charme soit de retour !

Kya craze tha gadar ka baap re chaque salle était remplie pendant des semaines et même après des semaines, vous ne pouvez pas entendre les dialogues ensoleillés à cause des sifflets applaudissant les cris du public, telle était sa présence à l’écran pur film à succès Nitin Jain (@nitinjainyash) 26 mai 2023

Lagan et Gadar ont régné sur les théâtres toute l’année. Le plus grand combo de tous les temps. Sai (@saiwassup) 26 mai 2023

