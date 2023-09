Bande-annonce de Fukrey 3 : Pulkit Samrat et Varun Sharma continuent d’impressionner ; Les internautes le qualifient de « génial », mais Ali Fazal manque

L’une des meilleures comédies du Bollywood moderne est Fukrey. Le troisième film de la franchise Fukrey 3 arrive le 28 septembre 2023. Etant donné que Salaar de Prabhas est désormais reporté au mois de novembre, les réalisateurs ont décidé de profiter de cette fenêtre pour sortir le film. Fukrey est un film culte et son fandom est fidèle à des personnages comme Panditji et Choocha. En fait, Choocha a déjà commencé à devenir une tendance sur les réseaux sociaux. Cette fois, nous pouvons voir que le brutal mais fantasque Bholi Punjaban (Richa Chadda) a décidé de se présenter aux élections à Delhi. Le trio décide également de se lancer dans la politique.

Bollywood est sur une bonne voie ces derniers temps. Des films comme Gadar 2, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Dream Girl 2, OMG 2 et autres. Les fans ont déclaré que Fukrey 3 devrait également atteindre Rs 100 crores au box-office. Jetez un oeil à quelques-unes des réactions des fans…

Les rêves et les visions de Choocha me font toujours rire ! ? C’est un personnage pas comme les autres. Prêt à rire avec lui dans Fukrey3

Wow choocha ne to aag laga di boss. ..bande-annonce tellement joyeuse et divertissante

Ali Fazal n’a pas pu faire partie de Fukrey 3 en raison du manque de dates. Le cinéaste Mrighdeep Singh Lamba a également confirmé la même chose. Ali Fazal aurait déclaré : « Un fukra un jour, toujours un fukra, donc je suis là. Mais je ne viendrai pas à l’écran pour la troisième sortie des Fukras, Bholi et Panditji. » Il a dit qu’il ne pourrait pas faire partie de Fukrey 3 mais cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas vu dans les prochains films de la franchise. Il a dit que Zafar reviendrait plus tôt que prévu.

« Je viens d’attraper le #Fukrey3 bande-annonce, et c’est une véritable émeute de rire ! ? La séquence d’avion est un moment fort, et The Great Choocha & The OG #PankajTripathi voler la vedette. Ali Zafar a manqué, mais le complot électoral semble prometteur. J’ai hâte de voir ces montagnes russes hilarantes ! ?? pic.twitter.com/7TSUKc1zdP

Filmy Scoop (@itsfilmyscoop) 5 septembre 2023