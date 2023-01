Bande-annonce de Farzi : Shahid Kapoor contre Vijay Sethupathi dans cette série à suspense de Raj et DK ; les fans adorent le combo tueur et décalé [Watch Video]

Et enfin, Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi web série vedette Bande-annonce de Farzi est dehors. Farzi est une websérie en préparation depuis un moment maintenant et les fans de l’acteur de Kabir Singh étaient impatients de sa collaboration avec L’homme de la famille fabricants, Raj et DK. La bande-annonce de Farzi est sortie il y a quelques minutes et ce n’est pas la fausse bande-annonce qui a été publiée il y a quelques jours. Les activités promotionnelles des fabricants pour Farzi ont créé un énorme buzz en peu de temps. De plus, les fans de Shahid Kapoor attendaient avec impatience son nouveau passage.

La bande-annonce de Farzi avec Shahid Kapoor-Vijay Sethupathi sort

La bande-annonce de Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi mettant en vedette la websérie Farzi est sortie ! Au cours des deux derniers jours, Entertainment News a bourdonné de mises à jour sur Farzi et a ajouté à l’excitation suscitée par la sortie de la bande-annonce. La bande-annonce de Farzi commence avec le personnage de Shahid Kapoor qui propose un plan pour lancer la monnaie. Il est un artiste et peut faire copier n’importe quel artiste et n’importe quoi. Vijay Sethupathi, quant à lui, joue un officier du groupe de travail qui est fougueux et déterminé à mettre fin à toutes sortes de menaces contre le pays. Un jeu du chat et de la souris s’ensuit entre le chor et l’officier.

Regardez la vidéo Farzi Trailer ici :

Farzi Remorque RÉACTIONS

Donc, tout le monde a regardé la bande-annonce de Farzi. Cela marque les débuts de Shahid Kapoor et de Vijay Sethupathi dans l’espace OTT. Les fans sont amoureux du duo dynamique de Shahid et Vijay. La bande-annonce Farzi mignonne est également bien faite et vous plaît. Shahid Kapoor est impressionnant à chaque film. Ses talents d’acteur volent toujours l’attention. Vijay Sethupathi est toujours aussi bon. Nous l’avons vu comme l’antagoniste, cette fois, ce serait amusant de voir Makkal Selvan de l’autre côté.

Outre Shahid Kapoor et Vijay Sethupathy, Farzi met également en vedette Raashii Khanna, Kay Kay Menon et Amol Palekar pour n’en nommer que quelques-uns. Récemment, Farzi a fait la une des journaux lorsqu’il a été rapporté que Shahid Kapoor et les fabricants avaient une rupture. Il a été dit que Shahid Kapoor était mécontent que l’accent soit mis sur Vijay Sethupathi pendant les promotions. Il a également été signalé que la plateforme de streaming avait dû intervenir dans l’affaire. Cependant, Raj of Raj et DK ont rejeté les rumeurs qualifiant tout cela de faux. Raj a également ajouté qu’ils attendaient avec impatience la sortie de Farzi et de Farzi Trailer, collectivement.