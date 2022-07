Bande-annonce de Darlings : Alia Bhatt révèle les mots d’or du coproducteur Shah Rukh Khan après avoir terminé le film – aucun fan de SRK ne peut le manquer

La bande-annonce de Chéris déposé aujourd’hui, 25 juillet, au prestigieux hôtel 5 étoiles Grand Hyatt à Santacruz, Mumbai, devant un énorme contingent de la presse. Qu’il suffise de dire que le Bande-annonce Chéris a atteint toutes les bonnes notes compte tenu non seulement de l’appréciation instantanée qu’il a reçue des médias, mais aussi des commentaires élogieux reçus par tous les quatuors sur les réseaux sociaux. Alors que le premier aperçu de Alia Bhat, Shefali Shah, Vijay Varma et Roshan MathewLes performances de sont toutes très appréciées, c’est le mélange de comédie noire, de mystère et d’un fort courant féministe qui a particulièrement attiré l’attention des téléspectateurs pour cette Netflix film.

Shah Rukh Khan a fait une exception pour la star des Darlings Alia Bhatt

Avec une présence médiatique aussi importante, il était évident que de nombreuses questions se posaient rapidement au casting sur scène, en particulier chez Alia Bhatt, la star du spectacle. L’une des questions qui lui étaient adressées était de devenir productrice pour la première fois et de le faire avec nul autre que Shah Rukh Khan. Révélant ce que SRK lui a dit au début du voyage de Darlings, elle a dit : « Shah Rukh a appelé et a dit que je ne coproduis généralement pas de films, mais je le ferai avec vous à titre exceptionnel. Il a dit que nous aurons beaucoup de plaisir et de plaisir à tourner le film. Il a récemment vu le film et dans le style typique des Darlings, il a envoyé un message : “Merci, Darlings, d’avoir fait ce film (les pluriels étaient délibérés.””

Alia Bhatt s’ouvre sur Darlings étant sa première production

Parlant de devenir producteur, Alia a ajouté : “C’était une décision très naturelle. Quand j’ai rencontré Jasmeet (réalisateur Jasmeet K Reen) en 2019, j’avais un emploi du temps chargé. Mais j’ai l’habitude de prendre une narration parce qu’on ne sait jamais d’où peut venir un bon scénario. La narration a commencé et c’était assez normal et tout à coup ça a changé de vitesse. J’étais juste au bord du siège et il est rare que je sois surpris par un scénario, mais c’est arrivé avec Darlings. Très naturellement, j’ai pensé que j’aimerais aussi être producteur là-dessus. Gaurav (l’un des coproducteurs) était extrêmement favorable et il a dit que c’était une idée fantastique.”

Darlings sort le 5 août sur Netflix.