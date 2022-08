Bande-annonce de Cuttputlli : Le remake d’Akshay Kumar impressionne par sa valeur de production, mais les fans se demandent quel était le véritable besoin du remake ? [Read Tweets]

Cuttputlli d’Akshay Kumar arrive sur Disney Hotstar le 2 septembre 2022. L’argent est le remake de Ratsasan qui mettait en vedette Vishnu Vishal et Amala Paul dans les rôles principaux. La bande-annonce est sortie et on peut voir Akshay Kumar en flic à Kasauli. La scène s’est déplacée de Chennai à Kasauli. Il semble que le personnage d’Akshay Kumar soit un homme marié contrairement à l’original. Le film est magnifiquement tourné et les vues panoramiques sur les montagnes créent la tension. Cependant, Ratsasan a été défini par son BGM et son sens du frisson. Il faut voir tout le film pour la même chose.

Les internautes ont apprécié la valeur de production du film. Mais c’est un film qui a été regardé par des millions d’Indiens. Les fans se demandent quel était le véritable besoin du remake. Jetez un œil aux tweets ici…

un autre jour, un autre remake du sud de l’Inde par #Bollywood.cette fois c’est RATSASAN, maintenant refait avec #AkshayKumar appelé #Cuttputlli diffusion en continu sur @DisneyPlusHS.la plupart du public a peut-être regardé l’original, pourquoi le refaire maintenant après 4 ans ?#CuttputlliTrailer #CuttputlliOnHotstar K (@tweetsbyhk) 20 août 2022

Ratsasan film ki copie ki hai kabhi au film original banao ?? #Cuttputlli ?? Yashvant Singh (@Yashvan42393412) 20 août 2022

#AkshayKumarc’est #Cuttputlli bande-annonce maintenant. À la recherche prometteuse et engageante. Oui c’est Remake de #RATSASAN mais BGM et Background semblent plus sombres. pic.twitter.com/5TCHVBGZZy Critiques de films (@MoneyHe70715672) 20 août 2022

j’ai de grands espoirs de #Cuttputlli même si c’est un remake d’un de mes films préférés, ne le comparons pas à #RATSASAN Le critique (@Themoviesfirst) 20 août 2022

#RATSASAN Chaque pièce maîtresse a cette copie bon marché #Cuttputlli. Quand Bollywood apportera-t-il son propre contenu. Dans le monde d’aujourd’hui, nous regardons la plupart des films du sud et si vous faites son remake en hindi, vous ne survivrez pas. L’ère Rowdy Rathore est révolue, le nouveau contenu parle. pic.twitter.com/OxUQfkbpD9 Mahi Dessai (@dessai_mahi) 20 août 2022

Ratsasan est un tube culte. Ceux qui l’ont regardé l’ont salué comme l’un des meilleurs thrillers à sortir de l’Inde. Il a été largement regardé sur toutes les plateformes. Voyons si Cuttputli avec Akshay Kumar, Sargun Mehta et Rakul Preet Singh apporte un changement dans le rythme et le cadre de l’original. Ranjit M Tewari est le directeur de Cuttputlli. Il a fait Bell Bottom avant.