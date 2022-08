Bande-annonce de Cuttputlli : la vedette d’Akshay Kumar basée sur CE tueur en série réel, la superstar pour jouer un avatar jamais vu auparavant [Exclusive Character Deets Inside]

L’équipe de L’éxtremité inferieur de la clochel’un des meilleurs films de Bollywood de l’année dernière, est de retour avec une autre mission passionnante, effrayante et intense alors que Pooja Entertainment publie la bande-annonce de leur mystère de meurtre, Cuttputlimettant en vedette Akshay Kumar et Rakul Preet Singh dans les rôles principaux, plus tôt dans la journée du 21 août. En plus d’être financé par les producteurs de Bell Bottom Jacky Bhagnani et Deepshikha DeshmukhCuttputlli est également dirigé par le directeur de Bell Bottom, Ranjit Tiwari. Eh bien, nous avons maintenant un scoop extrêmement excitant pour vous sur ce sur quoi la vedette d’Akshay Kumar est basée et sur la trajectoire de son personnage dans le film.

Cuttputlli basé sur le tueur en série Anatoly Yemelianovich Slivko

Akshay Kumar, Jackky Bhagnani et Ranjit Tiwari ont donné à Bollywood un thriller captivant avec Bell Bottom, et maintenant le trio est de retour pour une histoire effrayante d’un tueur en série. Une source bien placée au sein de l’industrie a approuvé en exclusivité BollywoodLife que Cuttputlli est une adaptation intense et angoissante du tueur en série réel Anatoly Yemelianovich Slivko de l’Union soviétique, juste que le film a déplacé le cadre de l’histoire vers Kasaulii.

Ce qu’Akshay Kumar a dit à propos de Cuttputlli

S’ouvrant sur le fait de s’associer à nouveau avec Jackky Bhagnani et Ranjit Tiwari, Akshay Kumar a déclaré: “Je ne suis jamais venu dans ce genre de genre, où je dois attraper un tueur en série. Et ce qui est intéressant, c’est que le film parle d’attraper un tueur en série tueur, donc le film n’est pas sur les attributs physiques, il a aussi beaucoup à voir avec l’esprit. Parce que le tueur joue à un jeu d’esprit, et tout le récit est très intéressant, car il révèle une chose après l’autre, et c’est ce qui rend ce genre de thriller plus intéressant.”

À propos du casting et de la date de sortie de Cuttputlli

Outre Akshay Kumar et Rakul Preet Singh, Cuttputlli met également en vedette Sargun Mehta et Chandrachur Singh et sortira sur Disney Hotstar le 2 septembre 2022.