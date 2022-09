Bande-annonce de Chup : ‘Critiques ka critique’ ; les internautes ne peuvent s’empêcher de louer Sunny Deol, Dulquer Salmaan, la star de Pooja Bhatt, appelez ça “Thriller incroyable”

R Balki est connu pour avoir réalisé des films tranche de vie comme Cheeni Kum, Paa, Ki & Ka et PadMan. Cependant, il est maintenant prêt à entrer dans la zone des thrillers avec son prochain film Chup. Les stars du cinéma Sunny Deol, Dulquer Salman, Pooja Bhattet Shreya Dhanwanthary dans les rôles principaux. La bande-annonce du film est sortie aujourd’hui, et bien, elle a impressionné tout le monde. Les internautes ne peuvent tout simplement pas arrêter de louer la bande-annonce et la performance de Sunny Deol et Dulquer Salmaan.

Chup: Revenge of the Artist tourne autour d’un tueur en série qui tue les critiques comme le dit Sunny Deol dans la bande-annonce, “critiques ka critique”. La bande-annonce restera sûrement engagée de la première à la dernière scène, et bien, cela vous donnera envie de regarder le film et d’en savoir plus.

Après avoir regardé la bande-annonce, les internautes l’appellent une “bande-annonce incroyable, “prometteuse”, “la chair de poule” et bien plus encore. Découvrez les tweets ci-dessous

je viens de voir #ChupTrailer sur @PenMovies Chaîne Youtube. Cette bande-annonce dit …. Thriller incroyable à venir en salle le 23 septembre 22. @dulQuer et @iamsunnydeol donner une autre performance exceptionnelle sur ce #Chup film. Préparez-vous à vivre un thriller de haut niveau sur le théâtre. PKD (@Impkdalai) 5 septembre 2022

#ChupTrailer m’a donné la chair de poule, quel concept créatif et quelle présentation. S’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, publiez-le également aux Pays-Bas. https://t.co/A0aFdbnbOK Mme Kaur (@quietframe) 5 septembre 2022

#ChupTrailer Semble prometteur? https://t.co/m95gxvJCep Violences… Violences… Violences ? Critiques Ka Critique arrivant La meilleure performance garantie par DQ #DulquerSalmaan #Chup SHR ? (@Sh_aheer_) 5 septembre 2022

Bande-annonce prometteuse Chup ?? . Ronger les ongles ??@dulQuer et Sunny deol va le tuer . .espère que ce sera DQ le prochain Blockbuster après SitaRamam ?#DulquerSalmaan#Chup bande annonce ???#ChupRevengeOfTheArtist#ChupTrailerOutNow#ChupTrailer#SitaRamam#SitaRamamHindi Films du Sud (@2_jibin) 5 septembre 2022

Chup devrait sortir le 23 septembre 2022. Il s’agit du troisième film bollywoodien de Dulquer Salmaan après Karwaan et The Zoya Factor. Actuellement, l’acteur connaît le succès de son film Telugu Sita Ramam qui met également en vedette Mrunal Thakur dans le rôle principal.

Sita Ramam a récemment été doublé et publié en hindi et il a fait une bonne affaire de Rs. 2,45 crores en trois jours. Maintenant, attendons et regardons quelle réponse Chup obtiendra au box-office.