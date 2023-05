Bande-annonce de Bloody Daddy : Shahid Kapoor est en mission contre la drogue et les gangsters ; les fans impressionnés l’appellent un succès retentissant

La bande-annonce tant attendue de Bloody Daddy est enfin sortie. Shahid Kapoor est devenu une star d’action qui est sur une nouvelle mission. L’acteur Farzi a l’air intense et féroce dans la bande-annonce bourrée d’action. Après le succès de ses débuts numériques Farzi, l’acteur est de retour avec un énième thriller passionnant. La bande-annonce promet un film de gangster hardcore pour les cinéphiles. Ce sera un thriller en montagnes russes avec du suspense qui gardera le public accroché. Les internautes sont enthousiasmés par Bloddy Daddy et sont impressionnés par le look fanfaron et élégant de Shahid Kapoor.

Bloody Daddy parle d’un gars qui affronte les barons de la drogue et les gangsters. Le film tourne autour de Shahid Kapoor qui doit se battre avec des crétins de la drogue, un chef du crime, des narcs meurtriers et des flics pour sauver une relation qui compte pour lui. Shahid Kapoor est un dur à cuire au look robuste, absorbé par l’action avec des armes à feu. Il transforme John Wick pour lutter contre la drogue et les gangsters lors d’une nuit fatidique. Le film réalisé par Ali Abbas Zafar promet un plus grand acteur de l’année.

Les fans sont sidérés et l’appellent déjà un succès retentissant. Shahid Kapoor a déjà joué des personnages violents et le voir dans ce rôle n’est pas nouveau. Cependant, il a toujours quelque chose d’inexploré dans ses rôles et dans la bande-annonce de Bloody Daddy, il a surpris tout le monde. Dès la sortie de la bande-annonce, Bloody Daddy est à la mode sur Internet. Un utilisateur a écrit : « Shahid Kapoor Le tuer, encore une fois !! @aliabbaszafar Le maestro ! C’est un SMASH HIT ! » Le deuxième a écrit : « Quel remorqueur !! Époustouflant, engageant et tellement intéressant. » Un utilisateur a tweeté, Ohh mon putain de dieu, la bande-annonce a l’air tellement incroyable. #ShahidKapoor l’a fait sortir du parc. L’intensité entre chaque personnage est immense. La musique de fond est tellement bonne » un autre a écrit: « Chargement de performances bourré d’action et puissant. »

Ohh mon putain de dieu, la bande-annonce a l’air tellement incroyable ??. #ShahidKapoor cloué hors du parc. L’intensité entre chaque personnage est immense ?. La musique de fond est tellement bonne #BloodyDaddy #BloodyDaddyOnJioCinema #BloodyDaddyTrailer pic.twitter.com/QkG0pbgKPI Prajwal Menon (@prajwal_menon) 24 mai 2023

Quel remorqueur !! Époustouflant, engageant et tellement intéressant ??? Shahid Kapoor à la recherche d’Osam et élégant ? ? Vous ne pouvez pas attendre le 9 juin ? Regardez la bande-annonce maintenant sur Jio Cinema https://t.co/917vkUTXO1#BloodyDaddy #BloodyDaddyTrailer #Shahidkapoor Shanatic le plus fou ? (@CrazyShanatic2) 24 mai 2023

Bloody Daddy marque la première collaboration entre le réalisateur Ali Abbas Zafar et Shahid Kapoor. Le film est un thriller d’action à part entière mettant également en vedette Diana Penty, Sanjay Kapoor et Ronit Roy. Bloody Daddy sera diffusé sur le cinéma Jio à partir du 9 juin 2023.