Bande-annonce d’au revoir: pas la vedette d’Amitabh Bachchan, mais les débuts de Bollywood de Rashmika Mandanna étaient censés être CE film

Au revoir mettant en vedette Amitabh Bachchan, Neena Guptaet Rashmika Mandana est l’un des films les plus attendus de l’année. Les images fixes et les affiches du film ont déjà créé un bon battage médiatique parmi le public pour regarder le film, et aujourd’hui, les réalisateurs sont tous prêts à lancer la bande-annonce du film. L’une des raisons pour lesquelles tout le monde est ravi de regarder Goodbye est qu’il marquera les débuts à Bollywood de Srivalli alias Rashmika de Pushpa. Mais savez-vous que les débuts de Rashmika à Bollywood étaient censés être un autre film ?

Le premier film hindi que Rashmika a signé était Mission Majnu. Le film, qui met également en vedette Sidharth Malhotra, était censé être son premier film de Bollywood. Mission Majnu devait sortir en mai de cette année, et plus tard la date de sortie a été repoussée à juin. Il n’a pas non plus été publié en juin et maintenant, les fabricants n’ont pas encore annoncé la nouvelle date de sortie.

Ainsi, Goodbye, qui devait être son deuxième film de Bollywood, marquera désormais ses débuts à Bollywood. Rashmika avait annoncé avec beaucoup d’enthousiasme la date de sortie de Goodbye et l’avait appelé son premier film en hindi.

Je peux enfin dire ça ? Mon premier film en hindi – AU REVOIR !? avec @SrBachchan Monsieur ? @Neenagupta001 madame ? #VikasBahl et un casting maaaaaad cool @pavailkgulati #SahilMehta#abhishek et tant d’acteurs et de techniciens aussi incroyables .. ? Sort le 7 octobre 2022 ???? pic.twitter.com/6HnxtA9891 Rashmika Mandanna (@iamRashmika) 23 juillet 2022

Au revoir est réalisé par Vikas Bahl qui a déjà réalisé des films comme Queen et Super 30. Ainsi, les attentes d’Au revoir sont également assez élevées. Voyons maintenant comment la bande-annonce se révélera. Le film devrait sortir le 7 octobre 2022.

Rashmika, qui était un nom populaire dans le Sud, est devenu célèbre dans tout le pays après le succès de la superstar de Pushpa : The Rise Part 1. Tout le monde attend maintenant la suite du film intitulé Pushpa 2 : The Rule. Il y a quelques jours, le film a été lancé avec une cérémonie de puja.