Bande-annonce d’au revoir: Amitabh Bachchan, Rashmika Mandanna, Neena Gupta vous touchent la corde sensible dans cette belle histoire de chaque famille indienne

Asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à être sérénadé par Au revoir, qui promet d’être une histoire vraiment réconfortante sur la famille, les relations et la célébration de la vie en général, racontée à travers le prisme d’une famille indienne à laquelle toute famille indienne de la classe moyenne inférieure ou supérieure pourrait s’identifier. La Au revoir bande-annonce vient de tomber il y a peu de temps aujourd’hui, le 6 septembre, et Amitabh Bachchan, Rashmika Mandana et Neena Guptaqui forment la vedette principale de ce drame d’ensemble dirigé par l’énigmatique réalisateur Vikas Bahl de Reine et Super 30 renommée, et il semble avoir tous les ingrédients pour une histoire de famille vraiment douce dans Bollywood après des éons.

Regardez la bande-annonce du film Goodbye du réalisateur Vikas Bahl ci-dessous :

Prenant à son fonctionnaire Instagram poignée pour partager la bande-annonce de Goodbye, Rachmika a écrit: “Une partie de notre bébé #Au revoir est maintenant à vous. Celui-ci est spécial pour de nombreuses raisons, mais pour l’instant j’espère que vous et votre famille aimez ça.. @amitabhbachchan @neena_gupta @pavailgulati @elliavrram @ashishvidyarthi1 @whosunilgrover @sahilmehta4 @abhishekhkhan_ #VikasBahl @balajimotionpictures #GoodCo #SaraswatiEntertainment @ektarkapoor @shobha9168 @virajsawant @bhavinisheth @itsamittrivedi @zeestudiosofficial @zeemusiccompany @penmarudhar @faara @ruchikaakapoor.

Adieu l’affiche du film

Plus tôt, Rashmika a partagé l’affiche du film et a écrit: “Rencontrez ma petite famille folle Viens rencontrer la vôtre dans les cinémas près de chez vous le 7 octobre 2022! #Au revoir la bande-annonce demain! #Au revoirOnOct7 @amitabhbachchan @neena_gupta @pavailgulati @elliavrram @ashishvidyarthi1 @ whosunilgrover @sahilmehta4 @abhishekhkhan_ #VikasBahl @balajimotionpictures #GoodCo #SaraswatiEntertainment @ektarkapoor @shobha9168 @virajsawant @bhavinisheth @itsamittrivedi @zeestudiosofficial @zeemusiccompany @penmarudhar @faara @ruchikaakapoor .” Jetez un oeil ici…

Adieu le casting du film

Au revoir met en vedette Amitabh Bachchan, Rashmika Mandanna, Neena Gupta et Pavail Gulati dans des rôles clés tandis qu’Elli AvrRam, Sunil Grover, Sahil Mehta et Ashish Vidyarthi complètent le reste de la distribution de soutien de l’ensemble. Réalisé par Vikas Bahl, le film est produit par Balaji Motion Pictures d’Ekta Kapoor en association avec Good Co. Goodbye. Le film devrait sortir le 7 octobre 2022.