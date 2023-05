Bande-annonce d’Adipurush : Prabhas-Kriti et Saif donnent vie au Ramayana

La bande-annonce de Adipurush rendu public mardi après-midi. Adipurush, réalisé par Om Raut, est basé sur le conte intemporel du Ramayana et met en vedette Prabhas dans Raghav, Kriti Sanon dans Janaki, Sunny Singh dans Shesh et Devdatta Nage dans Hanuman. Le film met également en vedette Saif Ali Khan dans le rôle de l’antagoniste Lankesh. La bande-annonce commence par une voix off nous présentant le personnage de Raghav (joué par Prabhas). La bande-annonce de trois minutes résume l’essence de Ramayana. Il a un aperçu de certaines des scènes les plus cruciales de la Ramayana – le Sitaharan scène (avec Saif Ali Khan comme Lankesh et Kriti Sanon comme Janaki), Hanuman portant Sanjeevani Buti,à la construction du Ram Setu scène, la bande-annonce a tout pour plaire. La bande-annonce se termine par une scène de Saif Ali Khan riant méchamment. La bataille épique entre Raghav et Lankesh se déroulera dans le film.

Découvrez la bande-annonce de Adipurush ici:

Partageant la bande-annonce sur les réseaux sociaux, l’acteur principal du film, Prabhas, a écrit dans sa légende : « Hari Anant, Hari Katha Ananta. Adipurush Trailer disponible maintenant ! Adipurush dans les cinémas du monde entier le 16 juin. »

Le magnum opus devrait sortir dans les salles IMAX et 3D le 16 juin de cette année. Le film, réalisé par Om Raut, a été produit par Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Om Raut, Prasad Sutar et Rajesh Nair de Retrophiles.

Adipurush sortira en hindi, tamoul, télougou, kannada et malayalam dans les salles. Le film devait initialement sortir le 11 août de l’année dernière. Cependant, les créateurs ont déplacé sa date de sortie pour éviter un affrontement avec Aamir Khan. Laal Singh Chaddhapour lequel l’acteur a remercié les créateurs de Adipurush.