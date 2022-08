Bande-annonce Cobra : Irfan Pathan affronte Chiyaan Vikram dans son premier film ; Suresh Raina et Robin Uthappa réagissent

La bande-annonce tant attendue du prochain thriller d’action de Chiyaan Vikram, Cobra, a finalement été mise en ligne et promet un régal d’action aux fans qui attendaient avec impatience de voir la superstar à l’écran. L’ancien joueur de cricket Irfan Pathan a également impressionné par son apparence.

La bande-annonce montre que Cobra possède deux compétences en dehors de ses prouesses mathématiques. Premièrement, il est un maître du déguisement et deux, c’est un combattant exceptionnel. Vikram est vu portant au moins sept tenues différentes dans ce film, dont un vieil homme chinois et un musicien de groupe de rock. Irfan Pathan, qui fait ses débuts d’acteur dans le cinéma tamoul avec ce film, incarne un enquêteur sur les talons du Cobra.

Alors que Vikram a laissé une marque avec son avatar bourré d’action, Irfan a fait l’éloge de ses collègues joueurs de cricket de Team India tels que Suresh Raina, Robin Uthappa et Deepak Hooda lors de ses débuts d’acteur.

“Tellement heureux pour ton frère Irfan Pathan de te voir jouer dans ‘Cobra’. Cela ressemble à un film plein d’action, je vous souhaite, à vous et à toute la distribution, un énorme succès. J’ai hâte de regarder celui-ci!” a tweeté Suresh Raina.

Robin Uthappa a écrit : “Faites attention à ce dasher !! Félicitations mon frère pour un autre avatar dans votre voyage. Je suis si heureux pour vous et j’ai hâte de regarder #cobra et de siffler quand vous venez à l’écran. Je vous souhaite à tous l’amour et le succès !! Je t’aime frère !!”

Suivi par Deepak Hooda, qui a tweeté, “La bande-annonce me ramène à notre conversation que nous avons eue il y a dix ans. Irfan bhai a dit, Je ferai tout dans la vie, “Je suis polyvalent”! Vous êtes resté fidèle à votre mots. Dans l’attente de vos débuts au grand écran bhai. ”

Cobra doit sortir le 31 août dans le monde entier.