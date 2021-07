New Delhi: La bande-annonce du prochain ‘Bhuj: The Pride of India’ d’Ajay Devgn est sortie sur YouTube le lundi 12 juillet et les fans sont ravis de voir l’aperçu bourré d’action du film. L’intrigue du film est basée sur des événements réels ; Ajay Devgn joue le rôle du chef d’escadron Vijay Kumar Karnik qui avait dirigé la base aérienne de Bhuj pendant la guerre Indo-Pak de 1971. Le film a un casting de stars avec Sanjay Dutt, Sonakshi Sinha, Ammy Virk et Nora Fatehi.

La bande-annonce du film contient des dialogues forts, des séquences d’action passionnantes et une musique inspirante, une combinaison qui enflammera le patriotisme du spectateur. De nombreux fans ont mentionné avoir eu la chair de poule pendant les 3 minutes 20 secondes de la vidéo et en ont été profondément émus.

Découvrez la bande-annonce:

Dans la bande-annonce, on nous donne un aperçu de l’histoire de la façon dont Vijay Kumar Karnik et son équipe ont protégé et combattu l’armée pakistanaise. Il avait reconstruit une piste d’atterrissage de l’IAF à Bhuj qui a été détruite pendant le combat, ainsi que plus de 300 femmes appartenant à un village voisin. Ajay Devgn incarne parfaitement le courage et la détermination du chef d’escadron.

Plus tôt, Devgn avait partagé la bande-annonce du film sur Twitter et dans la légende, il a déclaré : « Quand la bravoure devient votre armure, chaque pas vous mène à la victoire ! Découvrez l’histoire inédite de la plus grande bataille jamais livrée, #BhujThePrideOfIndia. »

Les caractéristiques Ajay Devgn dans le rôle principal avec Sanjay Dutt, Sonakshi Sinha, Nora Fatehi, Sharad Kelkar, Ammy Virk, Pranitha Subhash et Ihana Dhillon dans des rôles pivots. Le film sortira le 13 août 2021 sur Disney+Hotstar.