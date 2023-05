Bande-annonce Barbie : C’est Margot Robbie contre le monde réel

Bienvenue au pays de Barbie, où tout est rose, vibrant et joyeux jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas. Dans la bande-annonce principale de Greta Gerwig Barbie film, marche, conversation La poupée Barbie Margot Robbie nous fait visiter son monde fabuleux où tout est parfait – ils jouent et dansent tous. « C’est la meilleure journée de tous les temps. Hier aussi et demain aussi », déclare Margot Robbie. Elle ne sait pas ce que la vie lui réserve. Un beau jour, elle s’aperçoit qu’elle a les talons par terre (juste des problèmes de terres de Barbie). Elle a alors le choix – retourner à sa vie normale ou connaître la vérité sur l’univers – elle choisit (presque) le premier. Après beaucoup de bruit, Barbie entre dans le monde réel avec Ken (Ryan Gosling) à ses côtés.

Le monde réel n’est pas comme Barbie l’imaginait – regards des gens, situations inconfortables, coups de poing, mugshots, séquences de poursuite dramatiques. Pour résumer, ça va être un sacré tour. Les réalisateurs ont écrit dans la bande-annonce : « Si vous aimez Barbie, ce film est pour vous. Si vous détestez Barbie, ce film est pour vous. »

Découvrez la bande-annonce de Barbie ici:

Partageant la bande-annonce, la légende de la page Instagram de Warner Bros disait : « Fête explosive géante. Chorégraphie prévue. Nouvelle bande-annonce du film Barbie. Réalisé par Greta Gerwig et avec Margot Robbie et Ryan Gosling, regardez-le uniquement dans les cinémas le 21 juillet. »

Le film met également en vedette Dua Lipa, Simu Liu, Ariana Greenblatt, Michael Cera et Emma Mackey, entre autres.

Le premier teaser du film est sorti l’année dernière et il a créé beaucoup de buzz. La vidéo rendait hommage à la scène emblématique de Stanley Kubrick 2001 : L’odyssée de l’espace. La réalisatrice du film, Greta Gerwig, s’est inspirée de la séquence « Dawn of Man » du film de 1968. La bande-annonce mettait en scène des jeunes filles jouant avec leurs poupées accompagnées de la voix off d’Helen Mirren : « Depuis la nuit des temps, depuis que la première petite fille a existé, il y a eu des poupées. Mais les poupées étaient toujours et pour toujours des poupées jusqu’à ce que… » Entrez Barbie.

Barbie sortira en salles le 21 juillet. Le film se heurtera à un autre grand projet hollywoodien au box-office – celui de Christopher Nolan Oppenheimeravec Robert Downey Jr, Emily Blunt, Matt Damon, James Remar, Cillian Murphy, Gary Oldman, David Krumholtz, Florence Pugh et Kenneth Branagh parmi d’autres stars.