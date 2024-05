Bande-annonce avec Dwayne Johnson et Auli’i Cravalho dans la suite du film

Une image tirée du film « Moana » de 2016.

Dwayne Johnson et Auli’i Cravalho sont de retour en action avec la première bande-annonce de la suite du film Disney Moana 2.

David G. Derrick Jr. a écrit et réalisé le long métrage d’animation qui devrait sortir en salles le 27 novembre. Le film est centré sur Moana (Cravalho) qui se lance dans une aventure inattendue dans des eaux perdues depuis longtemps après avoir reçu un appel de ses ancêtres pionniers. Johnson reprend son rôle de demi-dieu Maui.

Le projet a été initialement développé comme une série télévisée avant d’être retravaillé comme une suite théâtrale. Avec de nouvelles chansons d’Abigail Barlow et Emily Bear, Moana 2 compte Osnat Shurer comme producteur, tandis que Jennifer Lee est productrice exécutive.

Disney est également à l’origine d’un live-action Moana remake du réalisateur Thomas Kail. Ce film devrait mettre en vedette Johnson et sa sortie est prévue pour le 10 juillet 2026.

L’original Moana est sorti en salles en 2016 et a collecté plus de 687 millions de dollars dans le monde, tout en décrochant deux nominations aux Oscars.

Johnson est monté sur scène au CinemaCon à Las Vegas le mois dernier pour aider à présenter les premières séquences de Moana 2. « Jouer le personnage de Maui est pour moi l’une des expériences de vie qui a le plus changé ma vie – et un rôle qui a changé ma vie », a déclaré Johnson à l’époque.

La star a également expliqué pourquoi ce rôle était particulièrement spécial pour lui. « C’est ma culture – vous pouvez voir que je le porte sur ma poitrine, mon corps, mon tatouage, et le personnage de Maui a également été inspiré par mon grand-père, le grand chef Peter Maivia », a ajouté Johnson. « C’est tellement plus profond qu’un film pour moi, et je sais que c’est aussi plus profond pour Disney. »