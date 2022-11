Bande-annonce ‘Avatar: The Way of Water’ – Retour à la beauté de Pandora – National

Nous dirons une chose sur le long métrage Avatar bande-annonce : c’est visuellement époustouflant.

Mercredi, une nouvelle bande-annonce pour Avatar : la voie de l’eau – la suite du blockbuster de science-fiction de James Cameron en 2009 – est sorti avec beaucoup de battage médiatique et de fanfare.

Le film, qui devrait durer plus de trois heures, voit le retour des stars originales Sam Worthington, Zoe Saldaña et Sigourney Weaver. Cela fait plus de 10 ans que le premier film n’est pas sorti en salles.

de Cameron Avatar reste l’un des films les plus rentables de tous les temps.

“Se déroulant plus d’une décennie après les événements du premier film, Avatar : la voie de l’eau commence à raconter l’histoire de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les ennuis qui les suivent, les efforts qu’ils font pour se protéger, les batailles qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent », lit le synopsis officiel.

La Avatar la suite est en préparation depuis de nombreuses années; le film a été produit simultanément avec un troisième film de la franchise, qui devrait sortir en 2024.

Cameron créerait également les quatrième et cinquième Avatar films, qui sont prévus pour les sorties 2026 et 2028, respectivement.

« Avatar : La voie de l’eau » sortira dans les cinémas partout au Canada le 16 décembre.