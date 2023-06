Bande-annonce Apple Vision Pro visionnée plus de 50 millions de fois sur YouTube

Moins de 10 jours après qu’Apple a dévoilé son tout premier casque à réalité mixte, Apple Vision Prola bande-annonce du prochain accessoire portable a été visionnée plus de 50 millions de fois sur YouTube, gravissant les échelons comme l’une des vidéos les plus regardées de la plateforme en un peu plus d’une semaine.

Apple Vision Pro associe le contenu numérique au monde physique via une interface utilisateur entièrement tridimensionnelle contrôlée par les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur.

Le nouveau casque de réalité mixte, qui ne sera disponible qu’aux États-Unis lors de son lancement, sortira en 2024, Apple déclarant que l’appareil arrivera dans plus de pays et de régions plus tard l’année prochaine.

L’appareil est fabriqué à partir d’une seule pièce de verre feuilleté formé en trois dimensions avec un cadre en alliage d’aluminium qui se courbe pour envelopper le visage de l’utilisateur. L’appareil dispose d’une gamme de caméras et de capteurs avancés qui fonctionnent ensemble pour permettre l’expérience de réalité mixte, et les haut-parleurs sont positionnés près des oreilles des utilisateurs pour fournir un son spatial afin de créer des environnements tridimensionnels réalistes.